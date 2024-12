บี. บราวน์ และ เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ร่วมกับ ร.พ.ศิริราช- ESRAถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งแรกในเอเซียแปซิฟิก

บี. บราวน์ และ เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และสมาคมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดแห่งสหภาพยุโรป (The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy; ESRA) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “6th EDRA Approved Cadaver Workshop for Ultrasound-Guided Regional Anesthesia” ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ทั้งการฉีดยาชาเฉพาะที่ครั้งเดียว (single shot) และการวางสายสำหรับฉีดยาชาเฉพาะที่ต่อเนื่อง (catheter insertion) เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพวิสัญญีแพทย์ให้ก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบัน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 50 ท่านจาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ศ.นพ. พอล เคสเลอร์ (Prof. Paul Kessler, MD., PhD.), ดร.นพ. ปีเตอร์ เมอร์ยาวี (Dr. Peter Merjavy, MD., PhD.), นพ. มอร์เน โวลมารานส์ (Dr. Morne' Wolmarans, MD.) ผศ.ดร.นพ. ทากายูกิ โยชิดะ (Assist. Prof. Takayuki Yoshida, MD., PhD.), นพ. ราเฮนดรา (Rahendra, Sp.An-TI Subsp.An.R (K), MD.,) และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย นำโดย รศ.พญ. สุวิมล ต่างวิวัฒน์ และ ผศ.นพ. จตุพร ภักภิรมย์ ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การมีส่วนร่วมของทีมวิทยากรคุณภาพนี้ ไม่เพียงช่วยยกระดับการฝึกอบรม แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ แก่วิสัญญีแพทย์ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วภูมิภาคอีกด้วยนอกจากนั้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 มีการจัดสอบ EDRA Part 2B “European Diploma in Regional Anaesthesia & Acute Pain Management (EDRA) practical oral examination (Part 2B)” เป็นครั้งแรกในภูมิภาคฯ และในประเทศไทย โดยเป็นการทดสอบสุดท้ายก่อนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ในด้านบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จากสมาคมฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 10 ท่าน ผู้ผ่านการทดสอบด่านแรก (Part A) และเข้ารับการทดสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ ในครั้งนี้ บี. บราวน์ และเอสคูแลป อะคาเดมี่ ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางวิชาชีพวิสัญญีแพทย์และสุขภาพตามความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญ พร้อมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องศ.นพ. พอล เคสเลอร์ (Chair, ESRA Cadaver Workshop Committee & Anatomy Workshop) กล่าวว่า “การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เราจัดขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เอสคูแลป อะคาเดมี่ และบี. บราวน์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสอบ EDRA Part 2B ให้แก่ผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศ ได้มารวมตัวกันและสร้างความสัมพันธ์ อีกทั้งแลกเปลี่ยนทักษในด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน สำหรับปีนี้ สิ่งที่ทำให้พิเศษยิ่งขึ้นคือ การสอบที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับพวกเราทุกคน ผมตั้งตารอที่จะได้พบทุกท่านอีกครั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน”ดร.นพ. ปีเตอร์ เมอร์ยาวี (Chair, ESRA Instructor Course Committee & Anatomy workshop; Co-Chair, Regional Anesthesia Cadaver Workshop; Vice Chair, EDRA Part II; Editor, ESRA Newsletter) กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงสองของการอบรม 6th EDRA Approved Cadaver Workshop for Ultrasound-Guided Regional Anesthesia ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช บี. บราวน์ และเอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย รวมทั้งการสอบ EDRA Examination Part 2B ซึ่งผู้เข้าสอบได้รับประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาทักษะซึ่งเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน เราขอขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นและโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพของผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และเราหวังว่าจะได้กลับมาในปีหน้าเพื่อขยายขอบเขตความรู้ในภูมิภาคนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพของเราต่อไป”นพ. มอร์เน โวลมารานส์ (Chair, ESRA European Diploma in Regional Anesthesia; Co-Editor, ESRA Newsletter) “การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 3 วัน และการสอบ EDRA Part 2B ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นับเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดสอบนอกทวีปยุโรป เราขอขอบคุณโรงพยาบาลศิริราช บี. บราวน์ และการสนับสนุนจากเอสคูแลป อะคาเดมี่ ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและสอบทุกท่าน ทุกท่านมีส่วนสำคัญในการทำให้การจัดงานครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่เราได้ขยายขอบเขตความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าในภูมิภาคนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกครั้งในปีหน้า เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันต่อไป”รศ.พญ. สุวิมล ต่างวิวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน 6th EDRA Approved Cadaver Workshop for Ultrasound-Guided Regional Anesthesia ในประเทศไทย การที่โรงพยาบาลศิริราชได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสอบครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะผ่านความร่วมมือ งานนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาวงการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน และเสริมสร้างการเติบโตในสายวิชาชีพระดับนานาชาติ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในปีหน้า เพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จต่อวงการแพทย์ต่อไป”นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บี. บราวน์ และเอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 6th EDRA Approved Cadaver Workshop for Ultrasound-Guided Regional Anesthesia และ การสอบ EDRA Examination Part 2B ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เรียนรู้ เติบโต และก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านวิสัญญีแพทย์ เราขอแสดงความขอบคุณต่อโรงพยาบาลศิริราช และ ESRA สำหรับความร่วมมือที่ดีเสมอมา ด้วยเป้าหมายในการเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของบุคลากรทางการแพทย์ เราเชื่อมั่นว่าการแบ่งปันความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาวงการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับวงการการดูแลสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยต่อไป”