"ศุภชัย"หารือ ทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย มุ่งยกระดับ อุดมฯ-วิทย์ฯ-เทคโนฯ หนุน สตาร์ทอัพไทยให้มีศักยภาพสูง

วันนี้( 13 ธ.ค.)นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมหารือกับ นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาสตาร์ทอัพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี)นายศุภชัย กล่าวว่า อว. เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับอินเดียในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน AI EV เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน เทคสตาร์ทอัพ (Tech Startup) และการพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณอินเดียที่ได้ช่วยพัฒนาบุคลากรของไทยผ่านการให้ทุนฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ ในโครงการ ITEC (India Technical and Economic Cooperation) และผ่านโครงการทุนการศึกษาของ ICCR (Indian Councial for Cultural Relations) การส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษา อว. พร้อมที่จะสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย และอินเดีย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ปัจจุบันมีนักศึกษาอินเดียที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไทยรวมแล้วเกือบ 500 คน และมหาวิทยาลัยไทยมีการส่งเสริมในเรื่องของอินเดียศึกษาโดยมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์อินเดียศึกษา ซึ่งสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อว. ยินดีที่จะสนับสนุนให้ทั้ง IIT และ IIM (Indian Institute of Management) ได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวง อว. โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยไทยชั้นนำมีแนวคิดที่จะจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (North Eastem Region - NER) โดยเฉพาะรัฐอัสสัมกับรัฐเมฆาลัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงอินเดียกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นประตูสู่ประเทศไทย ตนก็ขอให้ท่านทูตฯ ให้การสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว และคาดว่าเราจะได้เห็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับสถาบันการศึกษาในรัฐอัสสัมและรัฐเมฆาลัยเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นายศุภชัย กล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง เพื่อเร่งให้ก้าวไปสู่การเป็นยูนิคอร์นอย่างรวดเร็ว อว. มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง และยังมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ พัฒนารูปแบบธุรกิจที่สร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปจนถึงการสร้างพันธมิตรในระดับนานาชาติ ซึ่งตนทราบมาว่าขณะนี้เศรษฐกิจดิจิทัลในอินเดียเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ในโอกาสนี้ ขอชื่นชมในความสำเร็จและความก้าวหน้าของอินเดียและหวังว่าเราจะได้ร่วมมือเพื่อกันผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้ประสบความสำเร็จต่อไป