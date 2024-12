"แม้ว" ทักทายสส.พท. บอกนั่งรถไฟคิดถึงอดีต ไม่อยากให้ใครพลาดขบวนพิเศษ ปัด Last train to london

วันนี้ (13ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วงหนึ่งที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทักทาย สส. และ สมาชิกพรรคเพื่อไทย บนขบวนรถไฟระหว่างเดินทางไปสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายทักษิณ ได้ทักทายกับสื่อมวลชนพร้อมถามว่าเหนื่อยไหม ได้กินอะไรหรือยัง ก่อนที่สื่อมวลชนจะสอบถามว่า นายทักษิณ ว่านั่งรถไฟครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ นายทักษิณ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2548 หลังจากนั้นก็ไม่ได้นั่งเลย ไปนั่งอีกทีที่ญี่ปุ่น ที่จีน เมื่อก่อนตนขึ้นรถไฟบ่อยตอนเรียนเตรียมทหาร เพราะค่าเครื่องบินแพง รถไฟสมัยก่อนที่เป็นตู้นอน มีสองชั้น ตู้นอนอยู่ที่ 150 บาท แต่เครื่องบินอยู่ที่ 900 บาทเมื่อถามว่ารถไฟไทยจะต้องพัฒนาไปได้อีกไกลหรือไม่ นายทักษิณ ร้องโอ้ ก่อนกล่าวว่า ไม่มีตังค์ เพราะผู้โดยสารใช้รถเพียงวันละประมาณ 80,000 คน มันน้อยไป ก็มันเหมือนไก่กับไข่ เพราะที่การรถไฟไม่พัฒนาเพราะผู้โดยสารน้อย ผู้โดยสารก็ไม่ขึ้นเพราะรถไฟยังไม่พัฒนา และแน่นอนว่าต้องพัฒนา เพราะระบบรางดีที่สุด แต่ต้องทำให้ราคาถูกลงและตรงเวลา มีความถี่ในการให้บริการ รวมถึงต้องปลอดภัยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านั่งรถไฟเจอกับ สส.วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง สดชื่นขึ้นหรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่า นานๆมาเจอ น้องๆทั้งหลายก็รู้สึกคิดถึงวัน Good Old Days (วันเวลาดีๆ ในอดีต) ก็มีหลายคนที่อยู่ในยุคบ้านเชียง ไทยรักไทยสมัยก่อน เห็นหน้าตาแล้วก็โบราณเหมือนตน ระหว่างนั้นมีสมาชิกของพรรคเพื่อไทยได้ถามนายทักษิณว่า ท่านเคยนั่งรถไฟไปหาเสียง นายทักษิณ กล่าวตอบว่า เคยนั่งในปี 2548 สนุกมากตอนนั้นเมื่อถามว่า มานั่งรถไฟไปสัมมนาครั้งนี้ เปรียบเหมือนการร่วมขบวนทำงานไปด้วยกันใช่หรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่า ความหมายง่ายนิดเดียว อยากอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นในระยะเวลาที่เราพบปะกัน 3 ชั่วโมง อยู่ใกล้กัน เราไม่อยากให้ใครพลาดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ ก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าแต่ไม่ใช่ Last train to london นะผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนนึงแนะนำว่ามาจากจ.พะเยา นายทักษิณ จึงแซวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไม่มาด้วยหรือ