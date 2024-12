“นฤมล”ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าให้ข้าวและกาแฟไทย ย้ำ ต้องดึงภาคเอกชนมาร่วมมือช่วยให้เกษตรกรพ้นจากความยากจน

วันนี้(12 ธ.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Rice Fest 2024 และ Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยเว็บไซต์ The Cloud [www.readthecloud.co] ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทย ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ดำเนินการจัดงานขึ้นภายใต้ชื่องาน Thailand Rice Fest 2024 เทศกาลกินข้าวใหม่และตลาดรวมสินค้าของเกษตรกรเพื่อยกระดับวงการข้าวไทยและสร้างความต่อเนื่องในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย ด้วยการนำเสนอศักยภาพข้าวไทยผ่านความหลากหลายของพันธุ์ข้าว มุมมองใหม่ของข้าวไทยและสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้จากข้าวไทยมากยิ่งขึ้นสำหรับงาน Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 มหกรรมของคนกาแฟ เว็บไซต์ The Cloud ได้ร่วมมือกับสมาคมกาแฟพิเศษไทย (Specialty Coffee Association of Thailand) โดยภายในงานได้รวบรวมร้านค้าและธุรกิจที่เกี่ยวกับกับกาแฟทั้งในและนอกประเทศอย่างครบวงจรและนำเสนอกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิ การเล่าเรื่องราวผ่านเวทีเสวนา การแข่งขัน หรือมอบความรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์คช้อป รวมถึงตลาดสินค้ากาแฟ และอุตสาหกรรมท่ีรายล้อมกาแฟเพื่อการพัฒนาและยกระดับวงการกาแฟไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวและกาแฟไทย ผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณค่าจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรประเภทข้าวและผลักดันอุตสาหกรรมกาแฟไทย รวมถึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อการนำข้าวและกาแฟไปใช้ประโยชนfในฐานะ Soft Power ของประเทศไทย“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการพัฒนาและเสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือให้เกษตรกรพ้นจากกับดักความยากจน อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าภาคการเกษตรอีกหลายชนิดที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ กล้วยหอมทอง สินค้าหม่อนไหม และยังรวมถึงเมล็ดพันธุ์กาแฟ และพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ยังคงต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพเพื่อแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ และช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”ศ.ดร.นฤมล กล่าว