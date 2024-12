"นฤมล" ปิดประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่ยั่งยืน ผลักดันความร่วมมือทั่วโลก

วันนี้ (11ธ.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่ยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) โดยมีผู้นำระดับสูงจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จำนวน 27 ประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 500 ราย จาก 65 ประเทศ เข้าร่วม ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ว่า การประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่ยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ“ประเทศไทยสนับสนุนปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยประเทศไทยมีความมุ่งมั่น และพร้อมจะนำหลักการแนวทางของปฏิญญาในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การเกษตร การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางบูรณาการในการจัดการดินและน้ำ ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ตลอดจนการลงทุนในการวิจัยและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้จัดการกับความท้าทายเหล่านี้ และพร้อมร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกร่วมกันในการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ศ.ดร.นฤมล กล่าวสุดท้ายนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้กล่าวขอบคุณองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) วิทยากรผู้ร่วมอภิปราย ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลเชิงลึก เพื่อมุ่งมั่นร่วมกันในการจัดการกับความท้าทายเร่งด่วนที่สุดที่โลกของเราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือเรื่องการขาดแคลนน้ำและความเสื่อมโทรมของดินให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย