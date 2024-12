ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรมต.อาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 5 หนุนเสมอภาคทางเพศ

วันนี้ (11ธ.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (11 ธันวาคม 2567) ครม. มีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่5 (5th AMMW Meeting) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 5 (The Fifth ASEAN Ministerial Meeting on Women: 5th AMMW Meeting)รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การเสริมพลังให้แก่สตรี และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการมุมมองที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น1) ส่งเสริมการนำแนวทางที่สร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสตรีในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในสื่อหลักและสื่อสังคมออนไลน์2) สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานด้านเพศภาวะหรือหน่วยงานประสานงาน เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการด้านเพศภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ3) ส่งเสริมภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสตรีในทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงในองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงและมุมมองของสตรีได้รับการรับฟังและสะท้อนในกระบวนการตัดสินใจ4) เพิ่มความพยายามในการให้บริการสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มที่เปราะบาง รวมถึงผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและการเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับสตรีทั้งในและนอกระบบ และสนับสนุนการนำแนวทางที่ครอบคลุมมิติเพศภาวะมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับสตรีมีอยู่ในทุกระดับของกำลังแรงงาน6) เสริมสร้างการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการใช้ข้อมูลจำแนกเพศและสถิติที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการวางแผนโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมพลังให้แก่สตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศจากหลักฐานและข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ7) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน พันธมิตรอาเซียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อเร่งรัดการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังให้แก่สตรีในภูมิภาคโดยการให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย ไม่มีผลผูกพันงบประมาณ โดยถือเป็นการย้ำเจตจำนงและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งต่อประเด็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีในระดับภูมิภาค