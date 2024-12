“นฤมล” เปิดประชุม United Nations decade on Soil Health เน้นปรับปรุงสุขภาพดิน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาสู่อนาคตที่มั่นคง

วันนี้ (11 ธ.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคู่ขนาน United Nations decade on Soil Health ซึ่งจัดขึ้นในงาน International Soil and Water Forum ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ว่า การประชุมดังกล่าวได้เน้นย้ำความสำคัญของการจัดตั้งทศวรรษแห่งสุขภาพดินภายใต้องค์การสหประชาชาติ (United Nations decade on Soil Health) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพดินต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน และพัฒนาสุขภาพดินให้เป็นแนวทางการพัฒนาสูงความยั่งยืน“การประชุมที่เกิดขึ้นได้เน้นการปฏิบัติการจัดการดินที่ยั่งยืนและนวัตกรรมที่สนับสนุนผลิตภาพของดินและสุขภาพดิน พร้อมเรียกร้องประเทศสมาชิกให้ร่วมมือปรับปรุงสุขภาพดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการประชุมคู่ขนาน United Nations decade on Soil Health เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารระดับประเทศ นักวิชาการ และเกษตรกรได้นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำหนดทิศทางระบบการจัดการสุขภาพดินเพื่อสร้างอนาคตที่ดีและเร่งดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ศ.ดร.นฤมล กล่าวศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ระหว่างการประชุมได้มีการเสวนา โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีจากประเทศกัมพูชา อิหร่าน เปรู โตโก ตองกา และหมู่เกาะคุก ได้นำเสนอองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงสุขภาพดินของแต่ละประเทศ รวมถึงข้อเสนอในการจัดทำแผนการปรับปรุงสุขภาพดินในระดับโลก สลับด้วยการอภิปรายจากกลุ่มผู้แทนเกษตรกรจากประเทศไทย โคลอมเบีย เม็กซิโก และ บูกีร์นา ฟาโซ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางที่เป็นเลิศในการจัดการดินและนำเสนอความคิดและความคาดหวังให้แก่ผู้นำประเทศได้รับทราบถึงมุมมองของเกษตรกรในการปรับปรุงสุขภาพดิน การประชุมคู่ขนานในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมหารือในการดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือในการจัดการดินเพื่อการเกษตรกรรมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลกเพื่อนำไปสู่อนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน และปราศจากความหิวโหยมากขึ้นสำหรับทุกคน