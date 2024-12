"นฤมล" เปิดประชุมต้อนรับผู้บริหารระดับสูง FAO กว่า 150 คน ร่วมดันนโยบายภาคเกษตรอย่างเข้มแข็ง

วันนี้ (10ธ.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The Second Global Working Conference of FAO Representatives โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ FAO จากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมการเกษตร สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และปรับปรุงการดํารงชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบทมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งนับว่าเป็นรากฐานที่สําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม“ภูมิภาคนี้ยังมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนของตลาด และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ สำหรับหลายล้านครัวเรือนในชนบท การเกษตรมิใช่แค่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่เป็นวิถีชีวิต ซึ่ง FAO มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหาร และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการแบ่งปันความรู้จาก FAO”ศ.ดร.นฤมล กล่าวนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมการเกษตรที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศ และระบบอาหารเกษตรที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกรอยู่รอดเท่านั้นแต่ยังพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของ FAO กว่า 150 คน จากทั่วโลกมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และขอขอบคุณ FAO ที่เลือกมาประชุมที่ประเทศไทย หลังจากการประชุมครั้งแรก ณ กรุงโรม ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย