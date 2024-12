รองประธานสภาผู้แทนฯ ต้อนรับประธาน UNPKFC และคณะ เยือนไทยร่วมประชุม Global Leadership Summit 2024

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ดร. สุลต่าน อาซัม เทมูริ (Dr. Sultan Azam Temuri) ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (United Peace Keepers Federal Council-UNPKFC) ,ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย (UNPKFC -HQ,Thailand) ,นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง ผู้อำนวยการสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ประจำประเทศไทยและ คณะผู้นำจากนานาชาติ รวมถึงคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพ ประมาณ 100 คน ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำโลก Global Leadership Summit 2024 (GLS2024) ในหัวข้อ “Fit for the Future, Building Better Together” ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2567 ณ หอประชุมกองทัพอากาศไทย กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะและเข้าเยี่ยมชมรัฐสภาไทย โดยมี นางสาวพิชชา เชื้อเมืองพาน ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง (กิตติมศักดิ์) นายนพดล แก้วสุพัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี และนายอาพล นันทขว้าง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมให้การรับรองรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง กล่าวแสดงความยินดีที่สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพได้เดินทางมาเยือนรัฐสภา และแสดงความยินดีที่สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำโลก 2567 (GLS 2024) สำเร็จลุล่วงด้วยดี รองประธานสภาผู้แทนราษฎรฯ เห็นถึงความเหมาะสมอย่างยิ่งที่ UNPKFC มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเทพฯ เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายกลาง เป็นมิตรกับทุกประเทศ และรักสันติภาพ ทั้งนี้ โดยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทย ไทยจึงเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และไทยยังมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความเป็นมิตรของคนไทย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดประเทศต้อนรับทุกประเทศที่เดินทางเข้ามา ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนไทยปีละประมาณ 40 ล้านคน ในการนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรฯ ยังได้ชื่นชมอุดมการณ์การทำงานเพื่อสาธารณะรวมถึงความเสียสละของ UNPKFC และรัฐสภาไทยยินดีให้การสนับสนุนการทำงานของ UNPKFC เพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคและทั่วโลกด้านประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ได้กล่าวขอบคุณรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ฯ ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ชี้แจงการทำงานของ UNPKFC ว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยมีจุดเน้นหลักในเรื่องของสันติภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระดับโลก ซึ่งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งนี้ UNPKFC มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ ของไทย และยังทำงานร่วมกับสหประชาชาติอีกด้วย UNPKFC มีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำโลก Global Leadership Summit (GLS) เป็นประจำทุกปี และล่าสุดได้จัดประชุมในประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานอกจากนั้น ดร.อภินิตา ไชยชนะ ยังได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมว่า งานประชุมสุดยอดผู้นำโลก Global Leadership Summit 2024 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดย สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพUNPKFC โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมสหประชาชาติแห่งโคเซลลา แวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (UNA-USA),ศูนย์อวกาศหิมาลายัน Himalayan Space Centre, ราชสมาคมเซนต์จอร์จ โดยพระบรมราชานุญาตของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่2 แห่งประเทศอังกฤษ สาขาแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (Royal Society of St. George, California Branch), Adventure of Humanity ก่อตั้งโดยไมเคิลแจ็คสัน และเนลสัน แมนดาลา ,ศูนย์อวกาศหิมาลายัน, สมาคมสหประชาติเยอรมัน (UNA-Germany) และภาคีเครือข่ายนานาชาติจิตอาสา เป็นผู้ร่วมจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำโลก Global Leadership Summit 2024 (GLS2024) และ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ได้จัดอบรมโครงการ Global Space Leadership Program(โครงการผู้นำอวกาศโลก) ยังได้มอบโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงอวกาศ อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเยาวชนไทยได้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของโครงการ จบหลักสูตรระยะสั้นรวมแล้วมากกว่า 3,500 คน และจะยังพัฒนาหลักสูตร และเพิ่มพันธมิตรเครือข่ายให้มากขึ้น และยังได้เชิญชวนทางรัฐสภาให้มีส่วนร่วมในการผลักดันโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ในการมีส่วนร่วมจากรัฐสภาไทย