“อาสพลธ์” พร้อม กมธ.ติดตามงบ สภาฯ ดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมหารือภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำ

วันนี้(9 ธ.ค.)นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.- 8 ธ.ค.ที่ผ่านมาตนได้ร่วมคณะกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยคณะได้ร่วมประชุมหารือ กับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลายแห่ง ทั้ง กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance), กระทรวงการที่อยู่อาศัยและการวางแผนผังเมือง (Ministry of Housing and Spatial Planning), กระทรวงมหาดไทยและความสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักร ((Ministry of the Interior and Kingdom Ralations)รวมถึงคณะกรรมาธิการใช้จ่ายสาธารณะ สภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานธุรกิจของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, คณะวิศวกรรมชายฝั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟท์, สถาบัน Deltares, หน่วยบริหารจัดการน้ำของเนเธอร์แลนด์ (Dutch Water Authorities) และหน่วยงานท้องถิ่นเมืองอัมสเตอร์ดัม เป็นต้น