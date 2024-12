‘ชาล็อต ออสติน’ ปลุกแฟนคลับยอมรับคุณค่าตัวเอง เห็นตรงกันPink Entertainment จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส และความเท่าเทียม

Y and Pride Perspectives Talk ครั้งแรกสุดประทับใจ ‘ชาล็อต ออสติน’ ปลุกแฟนคลับยอมรับคุณค่าตัวเอง - วงเสวนาเห็นตรงกันPink Entertainment จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส และความเท่าเทียมวันที่ 6 ธันวาคม 2567 นางสาวนริศรา ศรีสันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอสซี พลัส จำกัด (NSC PLUS) ในฐานะ Executive Producer และ นางสาวปพิชญา ภัทรลิขิตสกุล ประธาน บริษัท ฮาทป๊อบ สตูดิโอ จำกัด ในฐานะ Co - Executive Producer เปิดงาน Y and Pride Perspectives Talk #001 : Charlotte Austin เสวนา : โอกาส ความท้าทาย กับการขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาสัมผัสเรื่องราว จากผู้คนที่มีความหลากหลายทางแนวคิดของกลุ่ม LGBTQIAN+ ให้ออกมาสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก ชาล็อต ออสติน นักแสดงหญิง นางงามลูกครึ่ง ไทย – อังกฤษ เป็น Speaker คนแรกของเวที Solo Stage Talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง และส่งเสริมศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในทุกความแตกต่างนางสาวนริศรากล่าวว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เป็นความท้าทายที่น่าภูมิใจ Y and Pride เป็นโปรเจกต์แรก ของ UniQuest Inspire แพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ บนความแตกต่างที่หลากหลายทางความคิด และผลิตคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดคอมมูนิตี้ ภายใต้สโลแกน Inspire Creativity, Empower Lives จึงมีความยินดีที่ “ชาล็อต” ให้เกียรติมาเป็น Speaker คนแรก ของการเปิดพื้นที่ใหม่ ให้กับความหลากหลาย และเท่าเทียม รวมถึงเชื่อมั่นว่าพลังของการสื่อสาร และศักยภาพของมนุษย์ทุกคน จะช่วยทำให้ความแตกต่าง ที่หลากหลาย กลายเป็นสิ่งสวยงามภายในงานแฟนคลับของชาล็อต ออสติน ได้ร่วมรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์แบบเอ็กคลูซีฟ ในประเด็นแนวความคิดความลื่นไหลทางเพศ พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตที่ต้องเผชิญ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนยอมรับ และมีความภาคภูมิใจในตัวตน พร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่เข้ามาในชีวิต โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ใกล้ชิดและเป็นกันเองชาล็อต ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่พบเจอในชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวันที่ตัดสินใจประกวดนางงาม การสร้างความสุข และการรู้จักรักตัวเองในแบบที่เป็น เช่นเดียวกับความรัก และแนวคิดความลื่นไหลทางเพศ ที่อยากให้ทุกคนยอมรับตัวเอง และเปิดโอกาสในการพบเจอกับความรักหลากหลายรูปแบบ และเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตของตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นนอกจากนี้ ยังมีการเปิดเวทีเสวนา NextGen Pink : The Future of Entertainment โดยมี คุณธานี วงศ์นิวัติขจร หรือ คุณก็อป โปสการ์ด นักแต่งเพลงชื่อดัง, คุณกอล์ฟ - ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับ นักเขียนบท นักแสดง อดีต สส. ข้ามเพศคนแรกของประเทศไทย, คุณนุชี่ - อนุชา บุญยวรรธนะ ผู้กำกับชื่อดัง และอดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 2 สมัย และดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA มาร่วมพูดคุยบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการเติบโต และโอกาสของธุรกิจบันเทิงที่ส่งเสริม พื้นที่ของ LGBTQIAN+ ผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ – ซีรีย์ วาย และยูริ ไทยคุณนุชี่ กล่าวว่า วงการภาพยนตร์ในอดีต ยังไม่ยอมรับเนื้อหาการนำเสนอ รวมไปถึงนักแสดงกลุ่ม LGBTQIAN+ ทำให้สิ่งที่ต้องการนำเสนอหลาย ๆ เรื่อง ไม่สามารถนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างปกติ จึงเป็นความท้าทาย ในการสร้างพื้นที่ และโอกาสให้ Pink Entertainment ได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไป และในอนาคตก็อยากจะผลักดันกฎหมายการใช้คำนำหน้าชื่อ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยคุณธัญญ์วาริน กล่าวว่า ความท้าทายสำหรับซีรีย์วาย และยูริ ต้องยอมรับว่ายุคแรก ๆ สังคมไทยยังไม่ยอมรับ ต่อมาเมื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผลักดันมาโดยตลอด กำลังจะมีผลใช้บังคับ เชื่อว่าซีรีย์วาย และยูริ จะถูกพูดถึงมากขึ้น และสิ่งที่จะเป็นความท้าทายใหม่ ๆ ก็คือการทำให้การนำเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่เอาความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกัน โดยไม่ต้องเอาเรื่องเพศ และรสนิยมทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะช่วยให้ Pink Entertainment สามารถขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส และความเท่าเทียมได้คุณธานี กล่าวว่า ในอนาคตอุตสาหกรรมเพลง ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่ม Pink Entertainment จะมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนตัวได้มีโอกาสทำเพลงให้กับซีรีย์เดือนเกี้ยวเดือน ซึ่งเป็นซีรีย์วาย ก็มองว่าเป็นเรื่องของความรักที่เป็นความสวยงาม พร้อมมองว่าถ้ามองเรื่องความลื่นไหลทางเพศ เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับความรักทั่วไป ก็จะกลายเป็นพลังบวก ที่กลับมาสร้างความเชื่อมั่น และสร้างคุณค่าในตัวตนของแต่ละคนได้ดร.ชาคริต กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม และเป็นโอกาสที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมซีรีย์วาย และยูริของไทย ออกไปสู่สายตาชาวโลก จึงเชื่อมั่นว่า Pink Entertainment จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่ช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้ ดังนั้นถ้าเราช่วยกันผลักดันให้ LGBTQIAN+ เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ก็จะทำให้ต่างประเทศยอมรับ และอยากสนับสนุนในเรื่องนี้มากขึ้น ยืนยันว่าภาครัฐก็พร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่ในการพูดคุย และจับคู่การทำธุรกิจ Pink Entertainment มากขึ้นทั้งนี้ ผู้ร่วมเสนาทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่า Pink Entertainment จะช่วยเปลี่ยนสังคมได้ เพราะทุกคนมีศักยภาพ มีคุณค่าในตัวเอง ซึ่งสังคมควรมองคอมมูนิตี้นี้ ให้เป็นหนึ่งเดียวในสังคมอย่างเท่าเทียม ก็จะทำให้อุตสาหกรรมซีรีย์วาย และยูริของไทย เติบโตและมีมูลค่าได้