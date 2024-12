รัฐบาลเชิญชวนดูดาวกลางกรุง ณ ลานอัฒจันทร์ สวนเบญจกิติ คืนวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.

วันนี้ (6 ธ.ค.) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ดูดาวกลางกรุง” Starry Night over Bangkok 2024 ในคืน “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี” สัมผัสความงดงามของดาวบนฟ้าผ่านคาราวานกล้องโทรทรรศน์กว่าร้อยตัว และหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์ ณ ลานอัฒจันทร์ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ คืนวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 เวลา 17:00-22:00 น. ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนายคารม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยเชื่อว่า การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือ รากฐานสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นับเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของกระทรวง อว. ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมดูดาวเป็นเสมือนประตูที่เปิดกว้าง ดึงดูดให้ผู้คนใช้จินตนาการกับภาพที่มองเห็นบนท้องฟ้า กระตุ้นให้เกิดความคิด วิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมดูดาว ซึ่งในปีที่ผ่านมากิจกรรม “ดูดาวกลางกรุง” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง ให้ความสนใจมาร่วมดูดาวกันอย่างล้นกว่า 12,000 คน“กิจกรรม “ดูดาวกลางกรุง” เป็นความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นตา ตื่นใจให้กับชาวกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น และถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนและผู้คนมากมาย ให้หันมาสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยในปีนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ ถ่ายภาพดวงจันทร์ ดาวเสาร์ และดาวพฤหัสบดี ผ่านโทรศัพท์มือถือ รู้จักท้องฟ้าและกลุ่มดาวที่น่าสนใจผ่านแอปพลิเคชันดูดาว “NAPA” เรียนรู้ดูดาวด้วยตาเปล่า เก็บภาพความประทับใจกับบอลลูนดาวเคราะห์ รู้จักกลุ่มดาวผ่าน Stellar Light Box สนุกกับ Glow in the Dark ฟังทอล์ก “มหัศจรรย์ดาวพฤหัสบดี” นายคารม กล่าว