สกสว. สอวช. ร่วมมือธนาคารโลก เสริมแกร่งระบบววน.เผย10เทคโนโลยีที่ต้องจับตามอง

สกสว. สอวช. ร่วมมือธนาคารโลก เสริมแกร่งระบบ ววน. ไทยเติบโตต่อเนื่อง เปิดแนวโน้มโลก ทิศทางการวิจัย และนวัตกรรมไทย 2568 และ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี2568เมื่อวันที่4 ธ.ค. 2567 ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และธนาคารโลก ร่วมจัดงาน “ทิศทางวิจัย X นวัตกรรม 2568” และการแถลงแนวโน้มโลกและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมไทย 2568 และผลดัชนีระบบ ววน. Thailand SRI Index ดัชนีซึ่งแสดงถึงสถานะหรือสุขภาพของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในด้านการสร้างความรู้ การใช้ประโยชน์ และความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอย่างสูงจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยMr. Xavier Cirera, Senior Economist จาก ธนาคารโลก กล่าวว่า จากรายงานความเคลื่อนไหวแนวโน้มสถานการณ์โลกและนโยบายที่สำคัญตอนหนึ่งว่า ประชากรกว่า 6 พันล้านคนในปัจจุบันกำลังเผชิญกับ 3 ความท้าทายหลักได้แก่ 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง 2. การลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ 3. การแข่งขันที่สูงขึ้นมากในระดับสากลโลก การหลุดพ้นจาก "กับดักรายได้ปานกลาง" อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องมีกระบวนการทางความคิดในรูปแบบใหม่ที่ต้องไม่มองการพัฒนาเชิงด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว สำหรับประเทศไทยนั้นในการประเมินประสิทธิภาพนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โฟกัสไปที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การเพิ่มอิมแพ็คของนโยบายด้านนวัตกรรมในไทยเพื่อเป็นตัวเร่งให้ไทยก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศมีรายได้สูง 2. การใช้นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด และ 3. การพัฒนานโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อจัดการกับปัญหาช่องว่างทางนวัตกรรมในไทยทั้งนี้ในงานได้มีการแถลง "แนวโน้มโลกและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมไทย 2568" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กล่าวว่า ในปี 2567 นี้ เป็นปีที่ระบบ ววน. ของไทยมีความท้าทายอย่างมากในหลากหลายมิติ อย่างไรก็ตามมีนักวิจัยและนักวิชาการของประเทศไทยสามารถสร้างผลงาน มีงานตีพิมพ์ในนิตยสารสูงขึ้นกว่าปี 2566 และมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น แม้มองถึงการเทียบกับสัดส่วนในต่างประเทศก็นับว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยเป็นเชิงปริมาณ 27,108 ชิ้นงาน ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 6,660 เรื่อง และอยู่ใน Top 10 Journal ของโลกอีก 542 เรื่อง การที่ติด 1 ใน 10 Journal นี้ สามารถบอกได้ว่าเราเป็นจุดแข็ง เรามีเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความมุ่งเน้นหลายวงการวิจัยไทย โดยเรื่องหลักคือ สุขภาพการแพทย์ เกษตร และอื่น ๆ นอกจากนี้ เรามีการวิจัยเรื่อง AI ที่ดี ถ้าดูต่อไปเราจะเห็นตัวอย่างความสำเร็จขององค์การวิจัยไทยที่ได้พัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ไปประกอบอัลตร้าซาวด์ สามารถสนับสนุนช่วยเหลือแพทย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ เช่น การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงผลงานได้เป็นอย่างดี และยังมีตัวอย่างของงานวิจัยที่เกิดขึ้นอีกหลากหลาย รวมถึงเรื่องที่จะดูแลปัญหาของโลกร้อนศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า นักประดิษฐ์ไทยจากทุกสถาบันได้แสดงผลงานซึ่งนำไปประกวดในเวทีนานาชาติในปีที่ผ่านมา คว้ารางวัลได้มากถึง 385 รางวัล มีทั้งรางวัลในระดับหนึ่งรางวัลเหรียญทองและรางวัลต่าง ๆ ส่วนความร่วมมือและความขับเคลื่อนสำรวจดวงจันทร์ไทยจีน เราเชื่อว่าเราจะมีผลงานจากประเทศไทยจากการไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ในระดับนานาชาติก็มีคริสตัลร่วมกับนาซ่า เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ มีการลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีระยะแรก 11,500 ล้านบาท ตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อีกทั้งยังมีความร่วมมือระหว่างไทย-จีน และการสำรวจพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม THEOS ที่ขึ้นแล้ว ซึ่งปีนี้ได้เริ่มส่งภาพที่เป็นประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม โดย Gistda ทำให้สามารถคาดการณ์สถานการณ์ เตรียมการป้องกันของภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือของประเทศ การบรรเทาสาธารณภัย อาหารสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ เรื่องเหล่านี้เป็นผลงานทางด้าน ววน. ของประเทศ ที่เราต้องภูมิใจขอชื่นชมและขอบคุณนักวิจัยและนวัตกรรมไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยภาควิทย์เอกชนและวิชาการที่ร่วมกันขับเคลื่อน วนน. ของประเทศ ตลอดปี 2567ด้านความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกจะนำไปสู่การตรวจสุขภาพโดยละเอียดของ ววน. ของประเทศ ติดตามให้เห็นสถานะที่แท้จริงว่ามีประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน จุดที่ว่านี้มีจุดแข็งอย่างไร มีจุดอ่อนอย่างไร มีประเด็นที่จะเกิดการพัฒนาอย่างไรเป็นการนำเอาข้อมูลที่มีอยู่ มาวัดผลข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ และติดตามข้อมูลที่มีความแม่นยำ ทันการณ์ ได้มีโอกาสหารือกับธนาคารโลกว่า เราจะร่วมมือกันอย่างไร กับทั้งนักวิชาการและระดับผู้บริหารของธนาคารโลก ประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าจาก ววน.ได้สูง มีการใช้งานเพิ่มขึ้นในภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องสำหรับคะแนนจากผลการสแกนรอบแรก SRI Index 2024 ของประเทศไทย คือ อยู่ที่ 7.81 จาก 10 โดยมีการลงทุนด้าน ววน. อยู่ที่ 8.47 ผลผลิตทางด้านปัญญาอยู่ที่ 8.55 ส่วนการใช้งานด้านผลงานอยู่ที่ 8.14 ความร่วมมือและความเชื่อมโยงอยู่ที่ 6.68 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงว่าทำอย่างไรที่ทำให้การเชื่อมระหว่างความต้องการและความใช้ประโยชน์นำมาใช้ด้วยกัน และผลกระทบจากนวัตกรรม 7.25 อย่างใดก็ตามมีความตั้งใจว่าจะมอนิเตอร์ทุกๆ เดือน และมีการแถลงแบบนี้ ต่อไปในทุก ๆ ปีสำหรับภาพในอนาคตนั้น ในปี 2568 ยังเห็นถึง 10 เทคโนโลยีที่จะต้องจับตามอง คือ AI - Artificial Intelligence ,CE - Clean & Renewable Energy, D4 - Digitalization 4.0 ,RB - Industrial & Service Robotics,OT - Quantum Computing,CC - Climate Change & Extreme Weather Technology, HT - Advanced Health Technology,SE - Space Economy,EV - Electrified Transportation, NT- Neuro-Technologyด้าน ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า สกสว. มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ SRI for ALL ด้วยการสานพลังอย่างไร้รอยต่อกลยุทธ์ “SILK” Sคือ SYNERGY & BOUNDARYLESS สานพลังเครือข่ายและพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ I คือ INTELLIGENT SRI SYSTEM ยกระดับ ววน. ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส L คือ LEAPTECHNOLOGY INVESTMENT มุ่งเน้นการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ และ K คือ KNOWLEDGEGOVERNANCE - SRI FOR ALL สร้างระบบ/แพลตฟอร์ม เพื่อนำความรู้ของระบบ ววน. ไปใช้ประโยชน์กับทุก ๆ คนอย่างทั่วถึง