"อิ๊งค์" ควงสามี-ลูก ร่วม ครม.สัญจรเชียงใหม่ ช้อปเครื่องเงินโอท็อปฝากแม่ เจ้าของร้านอวย "แม้ว" ริเริ่ม มีแซวแกนนำส้ม

วันนี้ (29พ.ย.) เมื่อเวลา 10.20 น. ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 หรือครม.สัญจร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในรัฐบาลน.ส.แพทองธาร ภายใต้ธีม “From Flood to Flourish (ฟื้นคืนสู่ความเฟื่องฟู)” สื่อถึงการที่ ครม.สัญจร มาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้จะเป็นแสงสว่างที่จะช่วยสร้างความเฟื่องฟูให้กับชาวเชียงใหม่อีกครั้ง หลังผ่านพ้นกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นโดยเวลา 09.30 น. นายกฯเดินทางด้วยรถตู้โฟล์คสวาเกน สีดำ ทะเบียน นก 9999 เชียงใหม่ ถึงหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี ด.ญ.ธิธาร สุขสวัสดิ์ บุตรสาว และด.ช.พฤจ์ธาษิณ สุขสวัสดิ์ บุตรชาย จากนั้นนายกฯและครอบครัวเดินเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณหอประชุมฯ โดยนายกฯชิมชาและกาแฟร้าน 365 Day of Cafe at North และเมื่อมาถึงบูธกาแฟเทพเสด็จซึ่งนำผลิตภัณฑ์กาแฟและส้มสายน้ำผึ้งจากไร่ธนาธรมาจัดแสดง นายกฯได้แซวอย่างอารมณ์ดีว่า “มีส้มธนาธรแล้วมีส้มปิยะบุตรหรือเปล่า”นอกจากนี้ยังดูบูธผลิตภัณฑ์ผงไม้ปั้นนำมารีไซเคิลและได้รับมอบผงไม้ปั้นองค์พระพิฆเนศ และเมื่อนายกฯเดินผ่านบูธขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือจึงหันไปบอกบุตรสาวว่าแม่เห็นหมูเด้งด้วยและได้ซื้อกล่องกระดาษทิชชูและผ้าเช็ดมือรูปตุ๊กตาหมูและช้างให้ลูกทั้ง2คนจากนั้นนายกฯเดินผ่านบูธเครื่องเงินที่นำเส้นเงินมาสานเป็นกระเป๋า นายกฯจึงหันไปบอก นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ว่าแบบนี้ต้องนำไปโปรโมทเพื่อขายนักท่องเที่ยว และนายกฯได้ซื้อกระติ๊บเครื่องเงินไปฝาก คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมบูธผ้าพื้นเมืองพร้อมได้อุดหนุนด้วย ขณะที่ร้านทองน้ำหนึ่งที่เป็นร้านขายสมุนไพรได้มอบยาดมสมุนไพรขนาดใหญ่ให้นายกฯ ขณะเดียวกันเจ้าของร้านสินค้าโอท็อป ได้กล่าวกับนายกฯว่า ต้องขอบคุณนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ริเริ่มโครงการโอท็อป ทำให้ชาวบ้านได้มีอาชีพมีรายได้ พร้อมชี้ให้ดูรูปที่ถ่ายกับนายทักษิณสมัยเป็นนายกฯ น.ส.แพทองธาร จึงเรียกให้ลูกสาวและลูกชาย มาดูว่าบุคคลในรูปคือใคร ซึ่งลูกทั้งสองกล่าวว่า “ตาๆ”และช่วงหนึ่งระหว่างเดินชมบูธ นายกฯ กล่าวว่า ที่พาลูกๆมาด้วย เพราะไม่ได้มาบ้านที่เชียงใหม่นานจึงพาลูกๆมาด้วย และที่พามาเพื่อต้องการให้เห็นว่าแม่ทำงานอย่างไร เมื่อชมบูธนิทรรศการเสร็จจะส่งลูกๆกลับและตนจะเป็นประธานประชุม ครม.จากนั้นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม รอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ และขอถ่ายรูปเซลฟี่กับนายกฯ ก่อนนายกฯรับชมการแสดงชุดเต้นมูเซอจากนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และเยาวชนจากหมู่บ้านสูนน้อย อำเภอฝาง ซึ่งเป็นการเต้นประยุกต์ของชนเผ่า ก่อนเซ็นชื่อลงบนจานเครื่องเคลือบศิลาดลชุดอิ่มสุข และนายกฯถ่ายภาพร่วมกับครม.และผู้แทนภาครัฐ จากนั้นนายกฯเข้าประชุมครม.อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครม.นายกฯและรัฐมนตรี ได้สวมเสื้อผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยครั่งย้อมออกมาเป็นสีชมพูบานเย็น เป็นสีประจำมณฑลพายัพ บนเสื้อมีการปักลายพระราชทาน “ลายสิริวชิราภรณ์”และ “ลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีลายหงส์ในโคม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำการทอและย้อมโดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 5 ดาวกลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่เมนูอาหารจัดเลี้ยง ครม.ครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวซอย น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู แกงฮังเล ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวต้มหมู ข้าวเงี้ยว ถั่วแปบ ของหวานเป็นทับทิมกรอบ ไอศครีมอะโวคาโด้ ส่วนของว่าง ประกอบด้วย สาคูไส้หมู สโคนข้าวก่ำ ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมครก และสเพียร์บนแผ่นข้าวกรอบ จากร้านอาหารขึ้นชื่อต่างๆ ในท้องถิ่น