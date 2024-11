"ปานเทพ" เผยบันทึกอดีตหัวหน้าคณะเจรจา JDA ไทย-มาเลเซีย แนะบอกเลิก MOU44 โดยเร็ว ไทยเสียเปรียบแน่หากเป็นคดีขึ้นศาลโลก

“อาจมีคำถามว่าการยอมรับประกาศเขตทางทะเลระหว่างกัน ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะต่างฝ่ายต่างก็รับรองประกาศเขตทางทะเลของอีกฝ่ายหนึ่ง ควรดำเนินการพัฒนาร่วมกัน ดังกรณีตัวอย่างพื้นที่พัฒนาร่วม (Joint Development Area) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย



คำตอบในเรื่องนี้ ในฐานะที่ผู้เขียนเคยเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ในการจัดทำความตกลงว่าด้วยเขตพัฒนร่วมไทย-มาเลเซีย ขอชี้แจงว่า การแบ่งเขตทางทะเลนั้น หากตกลงแบ่งเขตกันได้ก็เป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตร่วมกันย่อมป็นทางออก ทั้งนี้ต้องปรับพื้นที่ที่ตกลงกันไม่ได้ให้เหลือน้อยที่สุด เพราะเมื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จสิ้นตามอัตราส่วนและระยะเวลาที่กำหนด ก็จะช่วยให้แบ่งเขตทางทะเลในภายหลังตกลงกันได้ง่ายขึ้น เพราะในพื้นที่ที่พัฒนาร่วมกันนั้นได้แสวงประโยชน์ไปแล้ว



กรณีพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียนั้น มีความแตกต่างอันสำคัญกับกรณีไทยกัมพูชา เพราะกัมพูชาได้ประกาศเขตทางทะเลโดยไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศสนับสนุน ทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย“

“อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า หากดำเนินการทำความตกลงตามบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป จะทำให้พื้นที่ทับซ้อนในทะเลส่วนล่างซึ่งตกลงกันจะแสวงประโยชน์ร่วมกันนั้น เมื่อความตกลงมีผลบังคับก็จะเป็นผลให้พื้นที่ในท้องทะเลส่วนล่างนี้เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive Economic Zone) ทับซ้อนไปด้วยกันทันที ซึ่งทำให้แต่ละประเทศมีสิทธิทำการประมงในเขตนี้ และยังคงมีปัญหาในการแบ่งพื้นที่ทับซ้อนในทะเลส่วนล่างต่อไป เพราะในบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ได้กล่าวไว้





หากกัมพูชาไม่ยอมปรับเส้นเขตทะเลดังกล่าวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยนัยสำคัญแล้ว ฝ่ายไทยจะต้องรีบบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ นี้โดยเร็ว มิฉะนั้นแล้วหากเป็นคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ​หรือศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล ประเทศไทยย่อมเสียเปรียบในรูปคดีแน่ เพราะศาลก็จะบังคับให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่ศาลเห็นสมควร“

“ปัจฉิมลิขิต





โดยที่บันทึกความเข้าใจฯ นี้ทำให้เกิดพื้นที่ทางทะเลที่อ้างสิทธิทับซ้อนอย่างกว้างขวางถึงประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจากข้อมูลปรากฏว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ น้ำมัน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติปริมาณมากมีมูลค่ามหาศาล และยังไม่สายเกินไปที่จะดำเนินการแก้ไขประโยชน์ของประเทศชาติ





จึงหวังว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะพิจารณาทบทวนแก้ไขในเรื่องนี้ มิฉะนั้นแล้ว จะเป็นกรณีศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศเจ้าของเกาะยอมให้ประเทศอื่นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลแบ่งเกาะของตนและเขตทางทะเลของเกาะตน เท่ากับเป็นการเสียเขตทางทะเลซึ่งส่วนหนึ่งเป็นน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขต ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในอำนาจอธิปไตย (Sovereignty) เสมือนดินแดนบนบกของประเทศ และส่วนอื่น ซึ่งเป็นเขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในสิทธิอธิปไตย (sovereignty right) ของตน“

“ขัดต่อพระบรมราชโองการ พ.ศ. 2516”

“บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจเต็มจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ จึงมีสถานะเป็นสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969“

”แถลงการณ์ร่วมระหว่างนายทักษิณ ชินวัตร กับ นายฮุน เซน“

”ทั้งสองฝ่ายแสดงความพึงพอใจในความพยายามต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันมา และให้การรับรองในบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยว่าด้วยพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิไหล่ทวีปทับซ้อนกัน ซึ่งลงนามโดยนายซก อาน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และฯพณฯดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย“

”สำหรับสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เป็นทะเลอาณาเขตซึ่งต่อเนื่องกับทะเลอาณาเขตของประเทศใกล้เคียงกันอันจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปนั้นจะเป็นไปตามที่จะได้ตกลงกันโดยยึดถือมูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง ซึ่งกระทำ ณ กรุงเจนีวา ลงวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1958“

วันนี้ (28 พ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ในหัวข้อ “เปิดบันทึกอดีตหัวหน้าคณะเจรจา พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย แนะให้ยกเลิก MOU 2544 โดยเร็ว มีรายละเอียดดังนี้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์เส้นไหล่ทวีป ที่ได้ลงนามต่อกันเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2544 หรือที่เรียกว่า MOU 2544 นั้น กำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมว่า บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสถานภาพใดกันแน่ และควรจะดำเนินการอย่างไรโดยรัฐบาลมักจะอ้างบ่อยครั้งว่าเหมือนกับการเจรจาระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่สามารถกลายเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทย-มาเลเซียได้ โดยปกปิดข้อเท็จจริงว่า การเจรจาระหว่างไทย-มาเลเซียนั้นได้อาศัยการเคารพและการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างกันโดยอ้างอิงกฎหมายทะเลสากลด้วยกันทั้งคู่ ต่างจากไทย-กัมพูชาที่เกิดพื้นที่อ้างสิทธิ์ใหญ่เกินจริงไปมากด้วยเพราะกัมพูชาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายทะเลสากลแต่ประการใดดังปรากฏ บทความของ ดร.ประจิตต์ โรจนพฤกษ์ ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเคยเป็น “หัวหน้าคณะฝ่ายไทย” การเจรจาตกลงจนเป็นผลสำเร็จในบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย (JDA ไทย-มาเลเซีย) ได้ให้ความเห็นเอาไว้ในบทความเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ในหัวข้อ “ควรบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ พ.ศ. 2544(MOU 2544) เกี่ยวกับเขตทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา หรือไม่?”ซึ่งบทความดังกล่าวได้รับการรับรองและเผยแพร่ในนามคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เกี่ยวกับ MOU 2544 โดยได้อธิบายแตกต่างกับการเจรจาไทย-มาเลเซีย กับ MOU 2544 ระหว่างไทย-กัมพูชา ปรากฏในหน้าที่ 11-12 ความว่า[1]บทความที่เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่ว่า “ควรบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ นี้หรือไม่?” และหากไม่ยกเลิกจะมีความเสี่ยงอย่างไร? ความว่า[1]จากเหตุผลดังกล่าวปัจฉิมลิขิตของบทความที่เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ฉบับนี้ปรากฏในหน้าที่ 16 ความว่า[1]เมื่อพิจารณาภาพขยายของหลักเขตที่ 73 มาถึงเกาะกูดนั้น จึงทำให้เห็นว่า เส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูชา ภายใต้ MOU 2544 นั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายทะเลสากล ดังนี้1.เส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูชารุกล้ำ ”ทะเลภายใน“ คือพื้นที่ทิศเหนือขึ้นไปของเส้นฐานตรงจากหลักเขตที่ 73 ถึงทิศใต้สุดของเกาะกูด จึงเท่ากับรุกล้ำดินแดนของราชอาณาจักรไทย ไม่เป็นไปตามกฎหมายทะเลสากล2.รุกล้ำทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเล รอบเกาะกูดทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก จึงเท่ากับรุกล้ำอธิปไตยไทย ไม่เป็นไปตามกฎหมายทะเลสากล3.รุกล้ำเขตต่อเนื่อง 24 ไมล์ทะเลรอบเกาะกูด ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศนะวันออจึงเท่ากับรุกล้ำอธิปไตยไทย ไม่เป็นไปตามกฎหมายทะเลสากล4.รุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยด้านทิศตะวันตกของเส้นมัธยะฐานที่ลากเส้นจากหลักเขตที่ 73 แบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะกูดกับเกาะกง จึงไม่เป็นปตามกฎหมายทะเลสากลการเจรจาตกลงกันระหว่างไทย-กัมพูชา ภายใต้ MOU 2544 จึงในสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งกำหนดวิธีการเจรจาตกลงกันโดยต้องอยู่บนมูลฐานของกฎหมายทะเลสากลเท่านั้น การเจรจาภายใต้ MOU 2544 จึงขัดต่อพระบรมราชโองการ และเมื่อไม่ผ่านความเห็นขอบจากสภา จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงย่อมเป็นโมฆะ หากยังฝืนเจรจาต่อไปย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างไรก็ตาม MOU2544 นั้นเป็นสนธิสัญญาหรือไม่ คำตอบนี้ปรากฏในงานเขียนของ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเอง ในฐานะผู้ลงนามใน MOU 2544 ร่วมกับนายซก อาน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้เขียนบทความเผยแพร่จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 92 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2544 ในหัวข้อ พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ไทย-กัมพูชา : ปัญหาและพัฒนาการ ในหน้าที่ 36 ความว่า[2]เมื่อถอดรหัสข้อเขียนนี้ว่าเหตุใด ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย จึงได้เขียนในบทความว่าตัวเองเป็นผู้แทนที่ได้รับอำนาจเต็มจากรัฐบาล และ MOU 2544 มีสถานภาพเป็นสนธิสัญญา?เรื่องดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเอง ยอมรับเองว่า “บันทึกความเข้าใจ” หรือ Memorandum of Understanding - MOU นั้นสามารถเป็น “สนธิสัญญา” ได้ ตราบใดที่ การตกลงนั้นมีองค์ประกอบครบคือ ทำเป็นลายลักษณ์อักษร, ทำขึ้นระหว่างรัฐ, ทำขึ้นเป็นฉบับเดียว หรือสองฉบับ หรือหลายฉบับประกอบกันเป็นความตกลง และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ[3]โดยเว็บไซต์ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้เผยแพร่ด้วยว่า บุคคลที่มีอำนาจในการลงนาม ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ข้อ 7 ระบุว่า ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีความสามารถในการทำสนธิสัญญา ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐ (Head of State), หัวหน้ารัฐบาล (Head of Government), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Minister for foreign Affairs), บุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจเต็ม (Full Powers)จากประมุขแห่งรรัฐ หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, หรือบุคคลอื่นที่ปรากฏจากแนวปฏิบัติของรัฐนั้น หรือจากสถานการณ์อื่นว่ารัฐนั้นมีเจตนาให้บุคคลนั้นกระทำการดังกล่าวโดยได้รับมอบอำนาจเต็มอย่างไรก็ตามการที่ MOU2544 ได้ถูกระบุว่ามีสถานภาพเป็นสนธิสัญญาได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะได้รับอำนาจการรับรองโดยนายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศจริงหรือไม่ ผ่านสิ่งที่เรียกว่าในวันเดียวกัน คือวันที่ 18 มิถุนายน 2567 หรือที่เรียกว่า JC2544 ซึ่งนำมาเปิดเผยโดยหม่อมหลวงวัลย์วิภา จรูญโรจน์โดยเฉพาะในข้อ 14 ในแถลงการณ์ร่วมระหว่าง นายทักษิณ ชินวัตร และนายฮุน เซน ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยมีเนื้อหาความว่า[4]แต่เนื่องจากการไปลงนามของฝ่ายไทยไม่ว่าจะเป็น MOU2544 หรือ JC2544 น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเพราะขัดต่อพระบรมราชโองการ ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงย่อมต้องเป็นโมฆะตั้งแต่แรก ด้วยเหตุผลดังนี้การประกาศเกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยทางทะเลของราชอาณาจักรไทย เป็น พระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้น สถานภาพถูกรับรองด้วยรัฐธรรมนูญไม่สามารถลบล้าง บิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากพระบรมราชโองการดังเช่น การประกาศความกว้างทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2509, การประกาศใช้อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512, การประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2516, การประกาศใช้บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดต้้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2523, และการประกาศใช้สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการแบ่งเขตทางทะเลอาณาเขตของประเทศทั้งสองเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ล้วนแล้วแต่เป็นการประกาศโดยพระบรมราชโองการทั้งสิ้น“พระบรมราชโองการ” ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า “Royal Command” ซึ่งมีความหมายว่า “คำสั่งราชการของพระมหากษัตริย์” ในฐานะ “ประมุขแห่งรัฐ” และทรงเป็น “จอมทัพไทย” โดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกรัฐมนตรีตามธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นนายกรัฐนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไม่อาจลบล้าง บิดเบือน หรือกระทำการขัดต่อพระบรมราชโองการได้ หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระบรมราชโองการเป็นอย่างอื่นเพราะนายกรัฐมนตรีไทย หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ไม่ใช่ประมุขแห่งรัฐ ไม่ใช่จอมทัพไทย และไม่ใช่พระมหากษัตริย์ไทยพระบรมราชโองการสมัยรัชกาลที่ 9 ได้ทรงกำหนดวิธีการตกลงเจรจาเขตแดนทางทะเลในอนาคตให้อยู่ภายใต้มูลฐานของกฎหมายทะเลสากลเท่านั้นพระบรมราชโองการในสมัยรัชการที่ 9 ได้ทรงประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ความตอนท้ายของพระบรมราชโองการว่าดังนั้นการเจรจาตกลงกันโดยอาศัย MOU2544 ซึ่งนอกเหนือจากมูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง ซึ่งกระทำ ณ กรุงเจนีวา ลงวันที่ 29 เมษายน ค.ศ.1958”การเจรจาภายใต้ MOU 2544 จึงย่อมเป็นการขัดต่อพระบรมราชโองการ เนื่องด้วยเพราะเส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูชาภายใต้ MOU 2544 เป็นการเจรจาไม่อยู่บนมูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขต่อเนื่อง ซึ่งกระทำ ณ กรุงเจนีวา ลงวันที่ 29 เมษายน ค.ศ.1958ประการที่สอง เมื่อกรอบการเจรจาภายใต้ MOU 2544 ไม่อยู่บนมูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขต่อเนื่อง ลงวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1958 จึงย่อมเป็นการฝ่าฝืนกรอบการเจรจาที่ได้กำหนดเอาไว้โดยพระบรมราชโองการ ประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และต้องโดยพระบรมราชโองการเท่านั้นทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่า MOU 2544 ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 178 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 MOU2544 จึงย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า MOU2544 ขัดต่อพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 9, ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และไม่ได้มีพระบรมราชโองการให้กระทำการใดที่ให้ขัดต่อพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 9 จึงย่อมเป็นโมฆะและไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นใครฝ่าฝืนเดินหน้าเจรจาต่อไปโดยไม่ฟังพระบรมราชโองการและเสียงของประชาชน ย่อมอาจเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการขายชาติขายแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองกันเองหรือไม่?ด้วยความปรารถนาดีปานเทพ พัวพงษ์พันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต28 พฤศจิกายน 2567[1] ประจิตต์ โรจนพฤกษ์, “ควรบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ พ.ศ. 2544( MOU 2544) เกี่ยวกับเขตทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา หรือไม่?“, คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา, 21 ธันวาคม 2554[2] สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ไทย-กัมพูชา : ปัญหาและพัฒนาการ, จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 92, พฤษภาคม 2544, หน้า 36[3] เว็บไซต์กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, หลักเกณฑ์และกระบวนการทำสนธิสัญญา,[4] ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, เปิดเอกสาร JC 2544 และแชร์ไปให้มากๆ, แฟนเพจเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, 26 พฤศจิกายน 2567