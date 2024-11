“นฤมล” เปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” จ.เชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 ครบ 6 รอบ ชวน คนไทย ชม ชิม ช๊อป สินค้าเกษตร

วันนี้(27 พ.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดพืชและสัตว์ จำนวน 12 รางวัล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 67 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่เกษตรทันสมัยความมั่นคงทางอาหารและความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Continue, Preserve, and Build the king’s Philosophy towards Smart Agriculture, Food Security, and carbon neutrality for Sustainable Development”โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ไร่แม่เหียะ ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล 6 รอบ พระชนมพรรษา และส่งเสริมนโยบายประเทศตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”สำหรับกิจกรรมภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 1) Agri knowledge and innovation ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร 2) Agri innovations for sustainable and king philosophy นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืนและศาสตร์พระราชา 3) ชม ชิม ช๊อป ใน Green and clean market 4) greenovation wonderland มหัศจรรย์พรรณพฤกษา 5) Food and agri innovations นวัตกรรมอาหารและการเกษตร 6) Happy farmland ดินแดนแห่งฟาร์มสุข และ 7) Amazing agro-tourism กิน บิน ฟิน มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 22 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและในโซน AGRI KNOWLEDGE AND INNOVATION ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดสำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา เกษตรทันสมัย ความมั่นคงทางอาหาร และความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานและความสำเร็จในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร อาทิ การส่งเสริม Smart Farmer และ Young Smart Farmer การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม เป็นต้น ตลอดจนได้ร่วมสนับสนุนจัดการประกวดพืช การประกวดสัตว์ และการประกวดปลาสวยงาม เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรกรรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป“ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ ไร่แม่เหียะ ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย ชม ชิม ช๊อป และนวัตกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ตลอดจนนิทรรศการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อีกด้วย” ศ.ดร.นฤมล กล่าว