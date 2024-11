"ศุภมาส" ประกาศจัดงาน "One Stop Open House 2024" สานต่อความสำเร็จของ "อว.แฟร์" เปิดโลกการศึกษา สู่อนาคต

วันนี้( 25 พ.ย.)นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของการจัด งาน "อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมประกาศการเตรียมจัดงาน "One Stop Open House 2024" ภายใต้แนวคิด "อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่: การศึกษายุคใหม่เพื่ออาชีพในฝัน (Your Future Begins Here: Modern Education for Dream Career) โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. รักษาการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวง อว. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ผู้บริหารกระทรวง อว. สื่อมวลชน เข้าร่วมร่วม ณ โรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯรมว.ศุภมาส กล่าวว่า จากความสำเร็จของงาน "อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND" ที่มีผู้เข้าชมงามทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางทั้งออนไลน์และเข้าชมในสถานที่จัดงานมากกว่า 1,000,000 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีหน่วยงานรัฐ เอกชน และสตาร์อัพ ร่วมจัดงานมากกว่า 400 หน่วยงาน มีการจับคู่ทาง ธุรกิจมากกว่า 100 คู่ และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 970 ล้านบาท ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระทรวง อว. มุ่งมั่นจึงที่จะต่อยอดความสำเร็จนี้ด้วยการจัดงาน "One Stop Open House 2024" ภายใต้แนวคิด "อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่: การศึกษายุคใหม่เพื่ออาชีพในฝัน (Your Future Begins Here: Modern Education for Dream Career) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่กำลังค้นหาเส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีพใหม่ ๆ ที่ตรงกับความฝัน พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแบบ One Stop Service ที่มาจากสถาบันการศึกษามากกว่า 70 สถาบันทั่วประเทศ มาให้คำแนะนำในการเลือกคณะ สาขาวิชา รวมถึงการแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนเส้นทางสู่สายอาชีพในฝันรมว.อว.กล่าวต่อว่า โดยไฮไลต์ของงาน "One Stop Open House 2024" ได้แก่ 1.)โซนคำปรึกษาและแนะแนวอาชีพ : พบกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่ง ทั่วประเทศ ที่พร้อมให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลแบบครบวงจร พร้อมสัมผัสชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality 2.)โซนทุนการศึกษา : ข้อมูลทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนจากหลากหลายสถาบัน ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน 3.)กิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อปพิเศษ : หัวข้อครอบคลุมการวางแผนเส้นทางอาชีพ การพัฒนาทักษะใน ยุคดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในอนาคต 4.)พื้นที่ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว : รับคำแนะนำโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาชั้นนำ รวมถึงข้อมูลการสมัครเรียน การจัดพอร์ตโฟลิโอ และการเตรียมตัวสัมภาษณ์ 5.)เวทีนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ชมนวัตกรรมด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ พร้อมเทรนด์การศึกษาและอาชีพที่น่าจับตามองในอนาคต6.)Al Faculty Matching & Career Path Guidance ระบบ Al แนะนำมหาวิทยาลัยและคณะ: วิเคราะห์ความสนใจและทักษะของผู้เข้าร่วม เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา และอาชีพที่เหมาะสม 7.)อุโมงค์หนังสือดินแดนแห่งความรู้และจินตนาการก้าวเข้าสู่โลกของตัวอักษรในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน! อุโมงค์หนังสือสุดอลังการที่จะพาคุณหลุดเข้าไปในจักรวาลแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ 8.)ห้อง Interactive ก้าวเข้าสู่โลกที่ทุกจินตนาการกลายเป็นจริง! ตั้งแต่การสำรวจอวกาศจนถึงการผจญภัยใต้ท้องทะเล ทุกประสบการณ์รอให้คุณสัมผัส! 9.)9D Cinema ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ภาพยนตร์สุดล้ำ ที่พาคุณเข้าสู่มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์ ทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหว และสัมผัสที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกจริง 10.)ห้องทุ่งดอกทานตะวันโลกแห่งความฝันที่สัมผัสได้ ทุ่งดอกไม้สุดมหัศจรรย์ ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความสดใส เหมาะสำหรับสาย ถ่ายรูปที่อยากได้ช็อตสวยปัง 11.)นักบินจำลองชีวิตจริง ขับเคลื่อนฝันบนท้องฟ้าสวมบทบาทนักบินมืออาชีพและพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าผ่านเครื่องเล่นจำลองสุดสมจริง! สัมผัสความท้าทายของการควบคุมเครื่องบินด้วยตัวเอง 12.)เครื่องจำลองอาชีพ เปิดประสบการณ์ชีวิตในบทบาทที่คุณใฝ่ฝัน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสุดล้ำสมัย ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่การลอง "ใช้ชีวิต" ในอาชีพที่หลากหลาย ทั้งแบบคลาสสิกและอาชีพแห่งยุค AI และ 13.)มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง (Mini Concert)“กระทรวง อว. มีความตั้งใจที่จะทำให้เยาวชนไทยทุกคนเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมตัว สู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน One Stop Open House 2024 ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ” นางสาวศุภมาส กล่าวงาน "One Stop Open House 2024" ภายใต้แนวคิด "อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่: การศึกษายุคใหม่เพื่ออาชีพในฝัน (Your Future Begins Here: Modern Education for Dream Career) เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮอลล์ 1-2 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mhesi.go.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand