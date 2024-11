“วราวุธ” เปิดเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 35 หนุนพัฒนาเด็ก-เยาวชนให้มีคุณภาพ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.67 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 35 “ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กในทุกมิติ : Safe Zone for Every Child” พร้อมปาถกฐาพิเศษ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วมโดยนายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับทั่วประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤติประชากร ด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ดังนั้น กระทรวง พม. จึงจัดเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 35 “ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กในทุกมิติ : Safe Zone for Every Child” เป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส “วันสิทธิเด็กสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี และในปี 2567 เป็นการครบรอบ 32 ปี ที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสำหรับ “เวทีสิทธิเด็ก” ครั้งที่ 35 ถือเป็นการร่วมสร้างพลังของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สิทธิเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และการป้องกันความรุนแรงเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย ผ่านการรับฟังเสียงเด็กและเยาวชนในฐานะพลเมืองปัจจุบันและอนาคตของประเทศ และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความพยายามและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็ก โดยที่เด็กมีสิทธิร่วมตัดสินใจและนำเสนอข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยแก่ตนเอง และขอใช้โอกาสนี้ ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการใช้มาตรการทางการบริหาร มาตรการทางสังคม และมาตรการทางการศึกษา เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กในทุกมิติ ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ที่จะทำให้ทุกพื้นที่เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กอย่างแท้จริง ขอชื่นชมและยินดีกับน้อง ๆ เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ซึ่งมีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการลงมือทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กกับการคุ้มครองเด็ก พร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และการต่อยอดองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงสิทธิเด็กที่ควรจะได้รับ พร้อมสำรวจมุมมองเชิงลึกของเด็กและเยาวชนต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งกระทรวง พม. ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเวทีสิทธิเด็กครั้งนี้ เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ