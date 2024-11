กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดเฉลิมฉลองงานวันดินโลก 2567 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของวันดินโลก 5 ธันวาคม

วันนี้(19 พ.ย.) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567 (The Global Celebration of World Soil Day 2024) ในหัวข้อ "Caring for soils: measure, monitor, manage" ใส่ใจมาตรฐาน ตรวจวัดจัดการ ดินดียั่งยืน และการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) โดยมี นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Mr. Jong Jin Kim ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ FAO นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการดิน โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences – IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) และต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยการรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และในปี 2567 นี้ เป็นการก้าวสู่ปีที่ 11 ของการประกาศให้มีวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยกระดับการจัดงาน วันดินโลกของไทย ให้เป็นการจัดงานระดับโลก ในชื่อ Global Celebration of the World Soil Day ภายใต้หัวข้อ “Caring for soils: measure, monitor, manage : ใส่ใจมาตรฐาน ตรวจวัดจัดการ ดินดียั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก นอกจากนี้ ยังกำหนดจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในเรื่องการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ อย่างบูรณาการที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานของการพลิกโฉมระบบการเกษตรและอาหารMr. Jong Jin Kim ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ FAO กล่าวว่า ทั่วโลกมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการดินและน้ำที่ยั่งยืน เพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหารในอนาคต ผ่านการบูรณาการการวางแผน แนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาดด้านสภาพอากาศ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นย้ำความจำเป็นของความร่วมมือระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างครอบคลุมยืดหยุ่นและยั่งยืนจึงได้ร่วมจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลกที่มีผู้นำระดับรัฐมนตรีด้านดินและน้ำจากประเทศสมาชิก FAO รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโส นักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการในการจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยี การกำกับดูแลและนวัตกรรมในการจัดการดินและน้ำ โดยเน้นการขาดแคลนน้ำและความเสื่อมโทรมของดิน ภายใต้ หัวข้อ “Managing Water Scarcity and Reversing Land and Soil Degradation for Sustainable and Resilient Agrifood Systems” นอกจากนี้ ยังมีร่างแถลงการณ์ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการการขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดิน เพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมนานาชาติฯ อีกด้วยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมงานวันดินโลก ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "ภูมิภักดิ์ รักษ์ดิน" แสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำในประเทศไทย เทคนิคการจัดการดินด้วยการตรวจวิเคราะห์ดิน นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตร วิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจากภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างรายได้ เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.13 ไมคอร์ไรซา คู่ใจไร่ข้าวโพด มหัศจรรย์หญ้าแฝก สร้างดิน สร้างชีวิต ทุ่งปอเทือง พืชบำรุงดิน ลดต้นทุน พร้อมคำแนะนำสูตรปุ๋ย การผสมปุ๋ยใช้เองง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน การเสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา กิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิ แล็ปกริ๊งตรวจวัดจัดการดิน ประกวดวาดภาพจากดิน กิจกรรม DIY งานศิลป์ทำจากดินและวัสดุธรรมชาติ เดินเทรลท่ามกลางธรรมชาติ และเชิญเลือกซื้ออาหารและสินค้าเกษตรมากมาย และมีวิวถ่ายรูปสวย ๆ อาทิ ทุ่งปอเทือง ทุ่งดาวเรืองขั้นบันได ทุ่งกระเจี๊ยบแดง เป็นต้นนอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวมีการมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2567 หัวข้อ “รู้จักดิน ทำกินได้” ภายใต้ธีม “Caring for soils: measure, monitor, manage ใส่ใจมาตรฐาน ตรวจวัดจัดการ ดินดียั่งยืน” จำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพถ่าย “ช่วยแม่” ผลงานของนายวินนิวัตรไตรตรงธนรัตน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพถ่าย “ใส่ใจมาตรฐาน” ผลงานของนายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาพถ่าย “พรวนดิน วิถีทำกินเกษตรกร” ผลงานของนายเสกสรร เสาวรส สามารถติดตามรายละเอียดงานวันดินโลก ปี 2567 ได้ทาง เพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน, เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือ โทร 1760 นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังได้กำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม 2567 อีกด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว