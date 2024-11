ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดเสวนาวิชาการระดับชาติ ปลุกองค์กรธูรกิจปฏิรูปองค์กรยุคดิจิทัลวางรากฐานธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดเสวนาวิชาการระดับชาติ ปลุกองค์กรธูรกิจปฏิรูปองค์กรยุคดิจิทัลวางรากฐานธุรกิจสู่ความยั่งยืนเมื่อวันที่10 พ.ย. 2567 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ "นวัตกรรมองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Innovations of Organization and Human Resource Management) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนโดยมีผศ.ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ"อาวุธที่นักบริหารคนในองค์กรยุคใหม่" นำเสนอมุมมองเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจไทย ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนโยบายของประเทศทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "ทักษะคนยุคสามเทค คลาวด์เทค ดิจิทัล กับองค์การสู่ความเป็นเลิศ" จากนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทย นำเสนอมุมมองการปรับตัวของธุรกิจ SME ไทยในยุคดิจิทัล ผ่านกลยุทธ์ "4 อยู่" ได้แก่ "อยู่รอด" ด้วยการปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง "อยู่เป็น" ด้วยการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง "อยู่เย็น" ด้วยการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ และ "อยู่ยาว" ด้วยการวางแผนการเติบโตในระยะยาว พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยขณะที่ ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานผ่าน FTI Academy ภายใต้กลยุทธ์ "4 Go" ประกอบด้วย "Go Digital and AI" มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ "Go Innovation" ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม "Go Green" ผลักดันการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ "Go Global" ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก พร้อมแบ่งปันกรณีศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ทางด้าน ผศ.ดร.ณัทตรัยพัทธ์ ภัทร์พรชนัต อดีตรักษาการเลขาธิการ กสทช. ได้นำเสนอกรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล โดยยกตัวอย่างความสำเร็จของ Netflix ที่ปฏิรูประบบการบริหารคนด้วยการใช้ Talent Management แนวใหม่ ผ่านการแบ่ง Career Path เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ Technical Skill สำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน People Skill สำหรับผู้นำทีม และ Conceptual Skill สำหรับผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ พร้อมวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้กับองค์กรในประเทศไทย