รัฐบาลลุยยกระดับเกษตรกรไทยผ่านสินเชื่อ "นิวเจนหมื่นล." เสริมโอกาสทางการเงินแก่เกษตรยุคใหม่

วันนี้ (17พ.ย.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลเร่งเดินหน้าผลักดันโยบายทางเศรษฐกิจยกระดับเกษตรกรไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Gen & Young Smart Farmer) กรอบวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี คงที่ 3 ปีแรกโดยในปีที่ 3 จะมีการตรวจประเมินศักยภาพ กรณีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการบุคคล ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ 2.975 ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ อัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 2.125 ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ 6.125 ต่อปี) หากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ อัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี ไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี“ผู้ขอกู้ต้องเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการบุคคลหรือนิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการอบรมโครงการ Young Smart Farmer ที่ได้รับใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองจากสำนักพัฒนา SME และ Startup” นางสาวศศิกานต์ ระบุสำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Gen & Young Smart Farmer) จะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อเกษตรกรผู้สูงอายุให้มีเงินทุน ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร (Value Added) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในภาคการเกษตร โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอกู้ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2572