นลินี หารือผู้บริหารซาอุหนุนการค้าการลงทุนเน้นฮาลาล ท่องเที่ยว และสุขภาพ

เมี่อวันที่ 15 พ.ย. 2567 ดร. นลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ตนได้ใช้โอกาสในช่วงการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียเพื่อเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand Mega Fair 2024 ที่กรุงริยาด ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2567 ได้หารือกับผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซาอุดีอาระเบีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการส่งเสริมการเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางอากาศ การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล และการส่งออกสินค้าฮาลาลไทย นอกจากนี้ ตนและคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมซูเปอร์มาเก็ตเจ้าใหญ่ของซาอุดีอาระเบียเพื่อศึกษาตลาดและรับฟังข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนวทางการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยเพิ่มเติมดร. นลินี เปิดเผยรายละเอียดว่า การหารือกับผู้ว่าการองค์กรมาตราฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพ (SASO) นายซาอัด อัลคาซาบี ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงขั้นตอนและกระบวนการรับรองสินค้าฮาลาล รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในกระบวนการตรวจรับรองสินค้าฮาลาลไทย นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องว่า การเพิ่มจำนวนไฟล์ทบิน จะส่งผลในเชิงบวกทั้งต่อการเดินทางเชิงธุรกิจและการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ในขณะที่การหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นางสาว Sara Aisayed นั้น ทั้งสองฝ่าย ได้หารือถึงความจำเป็นของการเชื่อมโยงของคน หรือ People to people connectivity โดยเฉพาะการเชื่อมโยงของนักธุรกิจ ผ่านการจัดคณะนักธุรกิจเยือนอีกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการมีความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน เน้นภาคธุรกิจที่ทั้งสองประเทศมีจุดแข็ง อาทิ การเกษตร และการท่องเที่ยวนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐข้างต้น ดร. นลินี ทวีสิน เผยว่า ตนยังได้หารือกับประธานสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย นาย Hasan Mujeb Alhwaizy และได้ชวนให้นักลงทุนซาอุฯ มาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกันก็ใช้ซาอุฯ เป็นประตูสู่ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตลอดจนหารือถึงการจัดการประชุมระหว่างภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของสองประเทศ ผู้แทนการค้าไทย ยังได้เชิญชวนให้สมาชิกในหอการค้าซาอุดีอาระเบียเข้าเยี่ยมชมงาน Thaifex และ Bangkok Gems and Jewelryนอกจากนี้ ตนและคณะยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมซูเปอร์มาเก็ต Tamimi ซึ่งเป็นเครือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในซาอุดีอาระเบีย เพื่อเข้าหารือแนวทางการผลักดันการนำเข้าสินค้า ผลไม้สดและอาหารฮาลาลจากไทยเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อศึกษาทิศทางตลาด แนวโน้มการบริโภคของกลุ่มลูกค้าซาอุดีอาระเบีย โดยจากการหารือและรับฟังการนำเสนอจากนาย Ayham Nasser ผู้จัดการการประจำภูมิภาคสำหรับกรุงริยาด (Regional Manager for Riyadh) พบว่า สินค้ากลุ่มสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่แช่แข็ง และอาหารกลุ่มดูแลสุขภาพ เป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคและนับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าเหล่านี้มายังซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติม