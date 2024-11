“ธีระชัย” โต้ “สุรเกียรติ์” แจงปม MOU44 ไม่ครบ ไร้การันตีไม่เสียดินแดน ลัดขั้นตอนเปรียบเอารถลากม้า ชี้เจรจาติดหล่ม 23 ปีสำเร็จยาก มีทางเดียวต้องเลิก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Thirachai Phuvanatnaranubala - - ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล”ในหัวข้อ ดร.สุรเกียรติ์ชี้แจง MOU44 ไม่ครบ เพื่อตอบโต้กรณี ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ The Standard เกี่ยวกับ MOU ระหว่างไทยและกัมพูชา ที่ทำไว้เมื่อปี 2544 หรือ MOU44 โดยนายธีระชัยระบุว่า ผู้ลงนามใน MOU44 ออกโรงเองแล้วรูป 1 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เมื่อวันที่ 14 พ.ย. กล่าวว่าไทยได้ประโยชน์จาก MOU44 และไม่มีการเสียดินแดนคือล้อตามรัฐบาลชุดนี้ ที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูด เป็นเพียงข้อตกลงตั้งคณะกรรมการเจรจาเรื่องสิทธิเรียกร้องที่ทับซ้อนกัน[โดยระบุว่า MOU44 มีข้อดีอย่างน้อย 3 ข้อ ได้แก่1. เป็นครั้งแรกที่ตั้งคณะกรรมการเจรจา ไม่มีการเสียดินแดน เพราะยังไม่มีการเจรจา2. เป็นการบอกว่าจะเจรจาผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องเจรจาไปพร้อมกับเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลที่ทับซ้อนกันอยู่ เป็น Indivisible Package ที่แบ่งแยกไม่ได้3. MOU จะไม่กระทบต่อการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ OCA ทั้งของไทยและกัมพูชา หากการเจรจาล้มเหลวก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการอ้างสิทธิใดๆดร.สุรเกียรติ์ ชี้ว่ายกเลิก MOU ได้ แต่มีคำถามเพิ่มเติมคืออาจจะไม่ได้ความตกลงที่กัมพูชายอมเจรจาเส้นเขตแดนทางทะเลไปพร้อมๆ กับเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ปิโตรเลียม]@ เป็นการดีที่ ดร.สุรเกียรติ์ออกมาชี้แจง เพราะท่านเป็นผู้ลงนามใน MOU44แต่ผมมีความเห็นว่า ท่านชี้แจงประชาชนไม่ครบถ้วน ดังนี้ตอบว่า ไม่มีใครยืนยันได้ 100% และคนที่ยืนยันในวันนี้ ในอนาคตอีก 30-40 ปี จะไม่อยู่ให้ลูกหลานตำหนิแล้วเมื่อปิโตรเลียมหมดลง กัมพูชาอาจจะหวนกลับมาอ้างถึงเส้นเขตแดนผ่านเกาะกูดที่ไทยรับรู้ก็ได้ท่านไม่ต้องยืนยันหรอกครับแต่มีวิธีที่ไทยจะไม่มีทางเสียดินแดนอย่างแน่นอน ก็คือปิดความเสี่ยง 100% โดยไทยต้องไม่ไปรับรู้เส้นผ่านเกาะกูดอย่างเป็นทางการตอบว่า ไม่จริงMOU44 มีแผนที่ที่แสดงเส้นของกัมพูชา โดยเว้นอ้อมด้านล่างเกาะกูดเป็นตัว U-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า เส้นจริงในพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 1 ก.ค. 1972 ของกัมพูชา (รูป 2-5) นั้น ไม่ได้อ้อมเกาะกูดแต่พาดผ่านเกาะกูด 100%? (รูป5 ที่ปลายลูกศร)-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า กัมพูชาลากเส้นผ่านเกาะกูดโดยอ้างสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสปี 1907 (ข้อความในรูป 2)แต่เป็นการอ้างที่บิดเบือนเจตนารมณ์?-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า ในรูป 3 พระราชกฤษฎีกากัมพูชาระบุว่า ลากเส้นเขตไหล่ทวีป ไปถึงจุด "P"โดยอ้างว่าจุด "P" เป็น Point equidistant to the Cambodian base of Kusrovic and the line of Thailand base oppositeแปลว่า จุด "P" เป็นจุดที่มีระยะห่างเท่ากันจากฐานของกัมพูชา ที่เกาะกง (Kusrovic) กับฐานของไทยในฝั่งตรงกันข้ามซึ่งหมายความว่า กัมพูชาไม่ได้ถือว่าฐานของไทยอยู่ที่เกาะกูดหรือพูดแบบชาวบ้าน กัมพูชาไม่ได้ถือว่าเกาะกูดเป็นของไทย?-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า ท่านไปทำแผนที่ที่แสดงเส้นของกัมพูชา โดยเว้นอ้อมด้านล่างเกาะกูดเป็นตัว U ด้วยเหตุผลใด?มีใครเจตนาบิดเบือนพระราชกฤษฎีกากัมพูชา เพื่อหวังให้คนไทยเข้าใจเสมือนหนึ่งว่า กัมพูชายอมรับว่าไทยมีอธิปไตยเหนือเกาะกูด 100% หรือไม่?-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า เส้นที่ผ่านเกาะกูดดังกล่าวผิดกฏหมายสากลโดยสิ้นเชิง?สรุปแล้ว การที่ท่านเอาเส้นที่ผ่านเกาะกูดไปรับรู้ไว้ใน MOU แล้วท่านจะบอกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกาะกูดได้อย่างไร?ตอบว่า ไม่จริงขั้นตอนปกติทั่วโลกในการเจรจาแบ่งปิโตรเลียม จะเริ่มต้นด้วยเจรจากำหนดอาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วมเสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะเจรจาสัดส่วนแบ่งผลประโยชน์แต่ไม่น่าเชื่อว่า MOU44 ไปทางลัดโดยตราแผนที่อาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วมขึ้นก่อนเลย เพื่อให้สองประเทศเริ่มเจรจาปิโตรเลียมแบบเร่งรีบผมไม่เห็นมีคู่ประเทศอื่นใดทำแบบนี้-ทำไมท่านไปบอกประชาชนว่า ลำดับขั้นตอนการทำ MOU44 ที่กลับหัวกลับหาง เอารถไปลากม้า ไม่ใช่เอาม้าไปลากรถการที่ท่านทำขั้นตอนที่ขัดกับประเทศอื่นอย่างสิ้นเชิงนั้น มีวัตถุประสงค์แท้จริงอย่างไร?-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า ท่านไม่กำหนดใน MOU44 ให้เจรจาอาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วม แสดงว่าสองประเทศลงนามได้ยอมรับอาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไปแล้ว ใช่หรือไม่?-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า การที่ท่านกับนายซกอัน ผู้ร่วมลงนาม ไปกำหนดเส้นอาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วม โดยด้านทิศเหนือ เป็นเส้นละติจูด 11 องศา นั้นสองท่านร่วมกันคิดถึงขึ้นมาเอง ทั้งที่ไม่มีกติกานี้อยู่ในอนุสัญญาเจนีวา ใช่หรือไม่?-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า เส้นอาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วมด้านทิศตะวันตกนั้น เป็นเส้นสืบเนื่องจากจุด "P"และเนื่องจากจุด "P" ผิดกฏหมายสากลดังนั้น เส้นอาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วมด้านทิศตะวันตกที่ท่านไปร่วมตกลงกับกัมพูชาไปแล้ว นั้น ย่อมผิดกฎหมายสากลไปด้วย?-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า แผนที่อาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วม มีผลเป็นการที่ท่านทำให้ผลประโยชน์ของคนไทยในอาณาเขตของรัฐ เปลี่ยนแปลงไปจากเขตไหล่ทวีปในพระบรมราชโองการปี 2516การทำเช่นนี้ จึงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน แต่ท่านกลับไม่นำเสนอรัฐสภา?ตอบว่า ไม่จริง-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า ถ้าหากเจรจาเขตแดนสำเร็จ ถ้าหากกัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากล ก็จะต้องยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเส้นผ่านเกาะกูด และออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเส้นขึ้นใหม่แต่ในทางการเมือง ไม่มีทางประชาชนกัมพูชาจะรับได้?-ทำไมท่านไม่บอกประชาชนว่า ในขณะเดียวกัน ถ้าผลการเจรจาจะทำให้ไทยต้องยอมรับเส้นที่ผิดกฎหมายสากล รัฐสภาไทยและประชาชนก็จะรับไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้น การผูกสองเงื่อนไขไว้ด้วยกันซึ่งทำให้การเจรจาในกรอบ MOU44 ติดหล่มมา 23 ปี จึงสำเร็จได้ยาก?สรุปแล้ว ยกเลิก MOU44 แล้วทำข้อตกลงเริ่มการเจรจาใหม่ระบุให้เจรจาเฉพาะเรื่องอาณาเขตพื้นที่พัฒนาร่วมปิโตรเลียมใหม่ โดยระบุชัดเจนว่า ไม่เกี่ยวกับทะเลอาณาเขต ไม่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะ และไม่เกี่ยวกับไหล่ทวีปให้เป็นเขตเจรจาร่วมเฉพาะเรื่องปิโตรเลียมส่วนเรื่องเขตแดนในทะเลนอกเหนือจากปิโตรเลียม ให้ทำการเจรจาไปตามกติกาเจนีวา ถือเป็นเรื่องต่างหากวิธีนี้ จะมีโอกาสสำเร็จและนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ร่วมกันได้เร็วกว่า ใช่หรือไม่?