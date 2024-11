ก.เกษตรฯ - อ.ต.ก. จับมือ Shanghai Taihuixuan Technology ลงนาม MOU เปิดประตูส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดนานาชาติ

วันนี้(15 พ.ย.)นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริม และจำหน่ายสินค้าในนามศูนย์แสดงสินค้าแห่งประเทศไทยในประเทศจีน ภายใต้ชื่อ “Thai Mall” ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กับบริษัท Shanghai Taihuixuan Technology Co., Ltd โดยมี นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมลงนามกับ Mr. Chen Zhifa Chairman ตัวแทนบริษัท Shanghai Taihuixuan Technology Co., Ltd. พร้อมด้วย นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Mr.Gao Jingsong ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งร้านค้า “THAI MALL” ในแพลตฟอร์ม E-commerce ของประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดย อ.ต.ก. มีหน้าที่ในการจัดหา คัดเลือกผลไม้ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจีน อีกทั้งยกระดับภาคเกษตรไทยในการขยายตลาดสินค้าเกษตรเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานให้มีความสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายในการเปิดแบรนด์สินค้าในร้านค้าดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 10 ร้าน ภายในเดือนกันยายน ปี 2568 พร้อมทั้งให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานของโลก (Global E-commerce Platform) ผ่านการขยายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระบบ E-commerce ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน ซึ่งมีความต้องการสินค้าเกษตรของไทยในปริมาณสูง และ เป็นการเชื่อมโยงระบบการค้าไทยไปสู่ประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในอนาคตอีกด้วย“กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับการส่งออกผลไม้ไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง กระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของภาคการเกษตรไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ จึงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูง มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก โดยสนับสนุนเกษตรกรในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเพาะปลูก การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และ รักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ผลไม้ไทยยังคงมีความต้องการในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดประเทศจีน ที่มีปริมาณการส่งออกทุเรียน มังคุด ลำไย ในช่วง มกราคม - ตุลาคม 2567 คิดเป็นปริมาณ 1,253,208.1 ตัน หรือมีมูลค่ากว่า 130,372.7 ล้านบาท” นางสาวอนงค์นาถ กล่าว