Y and Pride Perspectives Talk ครั้งที่ 1 พบ“ชาล็อต ออสติน” บนเวที เสวนา : โอกาส ความท้าทาย กับการขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศ

NSC PLUS จัดงาน Y and Pride Perspectives Talk ครั้งที่ 1 พบกับ “ชาล็อต ออสติน” บนเวที Solo Stage Talk แบ่งปันแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิต โอกาส ความท้าทาย กับการขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศกลุ่ม LGBTQIAN+ สู่สังคมนางสาวนริศรา ศรีสันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอสซี พลัส จำกัด (NSC PLUS) ในฐานะ Executive Producer งาน Y and Pride Perspectives Talk ครั้งที่ 1 Charlotte Austin – Solo Stage Talk เสวนา : โอกาส ความท้าทาย กับการขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศ เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกของ UniQuest Inspire แพลตฟอร์มที่ส่งเสริมความหลากหลาย ทางความคิด และเนื้อหา มุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบ และขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ให้เกิดขึ้นไปพร้อมกัน ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ที่จะสะท้อนความหลากหลายทางแนวคิดของกลุ่ม LGBTQIAN+ ให้ออกมาสู่สังคม จึงริเริ่มโปรเจกต์นี้ โดยในงานจะมีการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาสัมผัสเรื่องราวจากผู้คนที่มีความหลากหลาย ผ่าน Stage Talk ที่สร้างแรงบันดาลใจ และการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง งานนี้ออกแบบมา เพื่อให้ทุกคนได้รับทั้งความรู้สึกอบอุ่น สร้างความเข้าอกเข้าใจ และสะท้อนถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในทุกความแตกต่างสำหรับไฮไลต์ที่สำคัญของงานจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือเริ่มต้นเปิดเวทีเสวนาด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากกลุ่มธุรกิจฝั่งบันเทิง อาทิ แพลตฟอร์มภาพยนตร์/ซีรีส์ ออนไลน์ชื่อดัง, โปรดิวเซอร์ผู้ผลิตซีรีส์ และกลุ่มนักลงทุน ที่จะมาพูดคุยบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการเติบโต และโอกาสของธุรกิจบันเทิงที่ส่งเสริม พื้นที่ของ LGBTQIAN+ ในหัวข้อเสวนา NextGen Pink : The Future of Entertainment และดำเนินรายการเสวนาในหัวข้อนี้ โดยพิธีกรจากเพจ GENDERATIONส่วนY and Pride Perspectives Talk #001: Charlotte Austin – Solo Stage Talk ของคุณ “ชาล็อต ออสติน” นักแสดงหญิง นางงามลูกครึ่ง ไทย – อังกฤษ และล่าสุดกับผลงานซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิม (Petrichor The Series) Speaker คนแรกที่เราภาคภูมิใจ เธอจะมาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการค้นพบตัวตนในหลายมิติ โดยเฉพาะความลื่นไหลทางเพศ พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตที่ต้องเผชิญ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนยอมรับ และมีความภาคภูมิใจในตัวตน พร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตพร้อมส่งท้ายงานด้วย Be You Be Pride Party กิจกรรมที่เฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ ในบรรยากาศที่เปิดกว้างผ่านพื้นที่ปลอดภัย ที่ผู้จัดงานได้เตรียมไว้ พร้อมกับดีเจที่จะมาสร้างสีสันให้กับงาน ด้วยเสียงดนตรีสนุกสนาน และเร้าใจสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ณ GLOWFISH (PATUMWAN) AT SIAM PATUMWAN HOUSE สามารถซื้อบัตรได้ที่ The Concert Application (ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android) หรือ www.theconcert.com เท่านั้น เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป บัตรมีจำหน่ายในราคา 2,500 บาท (Gold Ticket) และ 2,000 บาท (Silver Ticket) **พร้อมสิทธิ์เข้า Be You Be Pride Party และ 1 เครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป**สามารถติดตามข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่• Facebook : Y-and-Pride-Perspectives-Talk• X : @YandPride • YouTube :YandPridePerspectivesTalk• TikTok : yandprideติดต่อสอบถาม :คุณชุติมา มาตศรี (นิด) โทร. 084-809-9998 คุณวสานารี วงศ์นิวัติขจร (ส้ม) โทร. 092-879-5988