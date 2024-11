“อิ๊งค์” นำคณะถึงคุนหมิง พร้อมร่วมประชุมผู้นำ GMS ครั้งที่ 8 และ ACMECS ครั้งที่ 10

วันนี้ (6 พ.ย.) เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเวลาที่นครคุนหมิง เร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชั่วโมง นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายมาริษ เสงี่ยมพงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มต้นภารกิจการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program Summit: GMS Summit) ครั้งที่ 8 และการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2567 อย่างเป็นทางการโดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติ มี นางหยาง หยาง (H.E. Mrs. Yang Yang) รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน และ นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มารอให้การต้อนรับ พร้อมคณะนักแสดงพื้นเมืองของมณฑลยูนนานที่ได้มอบช่อดอกไม้ให้นายกรัฐมนตรีด้วย จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปโรงแรมที่พัก เพื่อพบหารือกับ นาย ASAKAWA Masatsugu ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ก่อนที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Welcome Banquet) ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด โดยมี นายหลี่ เฉียง (H.E. Mr. Li Qiang) นายกรัฐมนตรี จีน เป็นเจ้าภาพ