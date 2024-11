"อิ๊งค์" นำคณะเยือนจีน แค่ส่งยิ้ม ไม่ตอบสื่อ หลังโดนซักปม MOU44 - เลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 6 พ.ย. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ด้วยสีหน้าแจ่มใส โบกมือทักทายสื่อมวลชน โดยปฏิเสธตอบคำถามถึงข้อเรียกร้องที่ให้มีการยกเลิก MOU 44 รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ขับเคี่ยวกันระหว่าง นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรคริพับลิกัน ที่มีคะแนนนำ และนางกมลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต ก่อนเดินทางเข้าห้องรับรองเพื่อบันทึกวีดิทัศน์คำปราศรัยเนื่องในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2567จากนั้นเวลา 10.30น. นายกรัฐมนตรีและคณะ อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.การต่างประเทศ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 8 (The 8th Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Summit: The 8th GMS Summit) และการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 10 (The 10th Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: The 10th ACMECS Summit) ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2567 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่ากำหนดครึ่งชั่วโมง