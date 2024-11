เจาะลึกแคมเปญ ‘ชีวิตที่อยากได้ ไม่เหมือนกัน’ จากกรุงศรี?ที่ได้ ABLE BANGKOK มาทำให้เรื่องง่าย จับต้องได้ผ่าน “ทฤษฎีไข่ดาว”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เปิดตัวแคมเปญโฆษณาใหม่ ‘ชีวิตที่อยากได้ ไม่เหมือนกัน’ ตอกย้ำผู้นำด้านโซลูชันทางการเงิน ที่เข้าใจ "ความง่าย" เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด ‘ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน’ในยุค Digital Transformation โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิต ความง่าย หรือ Simplicity ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองหา จากเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการเปลี่ยนไป และจากการศึกษาทำความเข้าใจกับพฤติกรรมต่างๆ ทำให้กรุงศรีมี Data มากเพียงพอที่จะเข้าใจว่าความต้องการในเรื่องความง่ายของผู้บริโภคนั้นมีความแตกต่างกันการเปิดตัวแคมเปญ ‘ชีวิตที่อยากได้ ไม่เหมือนกัน’ ยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของแบรนด์ ‘ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน’ โดยทำให้ความง่ายจับต้องได้มากขึ้น ผ่านการร่วมงานกับ ABLE BANGKOK เอเยนซี่โฆษณาที่มีจุดเด่นคือวิธีคิดงานแบบ Design Impactโดยทาง ABLE BANGKOK ได้ตีความความง่ายที่ไม่เหมือนกัน ผ่านการเปรียบเทียบกับ ‘ไข่ดาว’ แม้จะเป็นเมนูง่ายๆ แต่ในความง่ายกลับมีความแตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ เช่นบางคนก็ชอบ ไข่ดาวกรอบๆ ไข่ดาวไข่แดงไม่สุก ไข่ทอดน้ำ เพราะไข่ดาวหนึ่งใบ...สุกได้หลายแบบจิวายุทธ จิวาลักษณางกูร Creative Director และผู้ร่วมก่อตั้ง ABLE BANGKOK กล่าวว่า “จากอินไซต์ที่เข้าใจผู้บริโภคนี้ ได้ถูกพัฒนาและสร้างสรรค์จนกลายเป็นแคมเปญ 360 องศา ซึ่งมีหนังโฆษณา “ทฤษฎีไข่ดาว” ที่เล่าเรื่องผ่านความไร้เดียงสาของเด็ก ที่เชื่อว่าพ่อของเธอคือคนที่เดาใจคนเก่งที่สุด สามารถทำเมนูสุดแสนธรรมดาอย่างเมนูไข่ดาว ให้ออกมาไม่เหมือนกันและยังถูกใจทุกคนได้ โดยเปรียบความง่ายเหมือนไข่ดาว 1 ใบที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน สะท้อนความชอบ และการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน อินไซต์นี้ได้ถูกต่อยอดมาทำเป็นหนังตัวสั้น “คนไทยเป็นคนง่ายๆ” ที่สะท้อนพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน ผ่านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมสื่อสารโซลูชั่นความง่ายของกรุงศรี ผ่านแอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ บนเรื่องการเงินทั้ง ธุรกรรม การลงทุน ความรู้ และไลฟ์สไตล์ ที่ความง่ายคือจุดร่วมเดียวกันที่ทุกคนอยากได้”หนังโฆษณาในแคมเปญนี้ยังได้ผู้กำกับฝีมือดี พงศ์-ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี จาก Hello Flimmaker เจ้าของผลงานภาพยนตร์และโฆษณามากมาย มาต่อยอดและถ่ายทอดเรื่องราวได้ออกมาน่ารักน่าติดตามและสื่อสารความตั้งใจของแบรนด์ให้กับคนดูได้อย่างเข้าถึงง่ายขณะที่ มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีติดตามการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอด จนพบว่า เรามักจะคิดว่า คนไทยเป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ แต่เมื่อเจาะลึกลงไปแล้ว ความง่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงเป็นที่มาของแคมเปญ ‘ชีวิตที่อยากได้ ไม่เหมือนกัน’ กรุงศรีจึงมุ่งมั่นและออกแบบ ความง่ายผ่านโซลูชันและบริการที่หลากหลาย เพื่อเป้าหมายที่อยากให้ลูกค้ามี “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน”และนอกจากหนังโฆษณา แคมเปญนี้ยังมีการสื่อสารกับผู้บริโภคแบบ 360 องศา บนคอนเซ็ปต์ ‘ชีวิตที่อยากได้ ไม่เหมือนกัน’ ทั้ง ในออนไลน์และออฟไลน์ อาทิOOH ที่สร้างการรับรู้และตอกย้ำแนวคิด ของกรุงศรีด้วย Solution ผ่าน Application ที่ตอบทุกความต้องการที่หลากหลายตามสถานที่ต่างๆ ทั่วเมืองADD YOURS TEMPLATE #คนไทยเป็นคนง่ายๆ ที่ให้ผู้บริโภคมาสร้างคอนเทนต์ความง่ายในแบบของตัวเองผ่าน 4 หัวข้อ บน Instagram #กินง่ายๆ #เที่ยวง่ายๆ #งานง่ายๆ #แต่งตัวง่ายๆค้นพบความง่าย ผ่าน ‘ไข่ดาว’ ในรูปแบบ ChatBot ผ่าน 4 คำถามจากกรุงศรี ที่จะแสดงผลลัพธ์ว่าคุณเป็นคนง่ายแบบไหน พร้อมโซลูชันและบริการแบบไหนจากกรุงศรี ที่เหมาะกับคุณและทั้งหมดนี้คือความสร้างสรรค์ ที่ถูก Design Communication Journey ให้ความง่ายเข้าถึงได้เหมือน ‘ไข่ดาว’ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน เพราะ ชีวิตที่อยากได้ไม่เหมือนกัน มาค้นพบความง่ายในแบบคุณ แค่คลิก ชีวิตก็ง่าย https://lin.ee/wIhwNeY คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.krungsri.com/th/makelifesimple