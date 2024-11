นายกฯเสียใจสุดซึ้ง 4 แรงงานไทยเสียชีวิต เจ็บ 1 เหตุการณ์ตอนเหนืออิสราเอลใกล้ชายแดนเลบานอน

เมื่อวันที่ (1 พ.ย.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัญมนตรี โพสข้อความ ว่า เมื่อคืนนี้(31 ต.ค.) ได้รับรายงานจากนายมาริษ เสงียมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ @AmbPoohMaris ว่า แรงงานชาวไทยเสียชีวิต 4 คน และได้รับบาดเจ็บ 1 คน จากจรวดที่ยิงมาทางตอนเหนือของอิสราเอลใกล้ชายแดนเลบานอน ซึ่งขณะนี้สถานทูตไทยในเทลอาวีฟกำลังติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต“ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียครั้งนี้ด้วยค่ะ”I am deeply saddened to have received a report from FM Maris last night that four Thais were killed and one was injured as a result of rocket fired in northern Israel near the border with Lebanon yesterday. Our Embassy in Tel Aviv is contacting the families of the deceased, to whom I send my deepest condolences for their irreparable loss.