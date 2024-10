ซอฟต์พาวเวอร์! เจ้ากรมยุทธการทหารบก เยี่ยมศูนย์ฝึกมวยไทยในฮาวาย

เจ้ากรมยุทธการทหารบก เยี่ยมศูนย์ฝึก "Muaythai for Official" ที่ฮาวายสอนมวยไทยให้ทหารอเมริกัน ระบุสามารประยุกต์ใช้สู้ระยะประชิด ด้านกำลังพลสนใจเรียนคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ต.ค. (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ผ่านมา พล.ท.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) และ คณะผู้บังคับบัญชาจาก ทบ. ได้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ตรวจเยี่ยม“Muaythai for Official” ทหารบกไทย ทูต Soft Power มวยไทย สู่ทหารมิตรประเทศทั่วโลก โดยมีรองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิค LTG JB VOWELL Dy USARPAC Comd ให้การต้อนรับ โดยทหารสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมฝึกมวยไทยกันอย่างคึกคัก หลังกองทัพบกมอบให้ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) โดยการสนับสนุนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา และ กกท. ภายใต้โครงการ “Muaythai for Official” จัดส่งชุดครูฝึกมวยไทย ไปทำการฝึกมวยไทยที่ค่าย Schofield Barracks ฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยจะทำการฝึกสอนทหารสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 20 ต.ค.-2 พ.ย.67สำหรับการฝึกครั้งนี้ ทบ.ไทย ฝึกสอนท่าพื้นฐานมวยไทย ให้แก่เพื่อนทหารสหรัฐฯ อาทิ การตั้งการ์ด ท่าเคลื่อนที่ ท่าหมัด การใช้ศอก เข่า เท้า รวมถึงท่าป้องกัน และการกอดรัด สำหรับการฝึกแลกเปลี่ยนโดยทหารสหรัฐฯ ในการฝึกสอนเรื่องการจับล็อค การกอดปล้ำ การควบคุมคู่ต่อสู้ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากทางกองทัพบกสหรัฐฯ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 100 นาย จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 นาย ทุกนายให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยกว่า 70 ปีมาแล้วที่กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามจับมือเป็นพันธมิตรทางการทหารร่วมกัน และดำเนินการฝึกในมิติต่างๆ ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องในรหัสการฝึกที่สำคัญต่างๆ เช่น Cobra Gold, Hanuman Guardian, Balance Torch, JPMRC โดยในทุกการฝึกทาง ทบ.ไทยจะนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อยู่เสมอ โดยให้ทหารสหรัฐฯ เข้าร่วมการฝึกได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกซ้อมทักษะต่างๆ ผ่านการถ่ายทอดจากกำลังพล ทบ.ที่มีประสบการณ์ เช่น บัวขาว ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ และนักมวยไทยสังกัด ทบ.คนอื่นๆการนำคณะมาฝึกสอนมวยไทยทางทหารในครั้งนี้ กองทัพบกได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกสอนมวยไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยยึดถือแนวทางการฝึกอบรมตามหลักสูตรมวยไทยทางทหารกองทัพบก โดยให้ความสำคัญในการถ่ายทอดทักษะมวยไทยในการใช้ หมัด เท้า เข่าศอก การเข้าคลุกวงใน การปล้ำมวยและเหลี่ยมมวยต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากแม่ไม้หรือลูกไม้ เพื่อให้กำลังพลของ ทบ.สหรัฐฯ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวระยะประชิดเพิ่มเติมต่อไป