“นฤมล” เผย ก.เกษตรฯ - FAO เตรียมจัดงาน 10 ปี “วันดินโลก” 5 ธ.ค.นี้ พร้อมต้อนรับ รมต.16 ปท.ประชุมทรัพยากรดินและน้ำ 9 – 11 ธ.ค.

วันนี้ (30 ต.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567 (The Global Celebration of World Soil Day 2024) และการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้า และเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าวศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มีกำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567 (The Global Celebration of World Soil Day 2024) ในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ในวันที่ 5 ธ.ค. 2567 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทานพระราชดำรัส และพระราชทานรางวัล King Bhumibol World Soil Day Awardทั้งนี้ พิธีเฉลิมฉลองวันดินโลก จะมีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ไปยังทั่วโลก รวมทั้งถ่ายทอดสัญญาณงานเฉลิมฉลองวันดินโลกในระหว่างการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 16 จากซาอุดีอาระเบีย ด้วยสำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Hybrid ปัจจุบันมีผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี จำนวน 20 คน จาก 16 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐบาร์เบโดส รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย สหพันธรัฐหมู่เกาะคุก สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐแกมเบีย สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารรัฐเปรู และหมู่เกาะโซโลมอน“กระทรวงเกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและการจัดนิทรรศการ คณะอนุกรรมการด้านพิธีการ การต้อนรับ การประชาสัมพันธ์ การจัดเลี้ยง และสถานที่ คณะอนุกรรมการด้านอาคันตุกัสัมพันธ์ (Liaison Officer) ด้านยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย และคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณและการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” ศ.ดร.นฤมล กล่าว