ทบ.ส่งทูต Soft Power "ครูมวยไทย" ฝึกทหารสหรัฐฯ-มิตรประเทศ ถึงฮาวาย สอนท่าพื้นฐาน พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิกการต่อสู้วันนี้ (26 ต.ค. 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบก มอบให้ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) โดยการสนับสนุนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา และ กกท. ภายใต้โครงการ “Muaythai for Official” จัดส่งชุดครูฝึกมวยไทย ไปทำการฝึกมวยไทยที่ค่าย Schofield Barracks รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยจะทำการฝึกสอนทหารสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 20 ต.ค.-2 พ.ย.67 สำหรับการฝึกครั้งนี้ ทบ.ไทย ฝึกสอนท่าพื้นฐานมวยไทย ให้แก่เพื่อนทหารสหรัฐฯ อาทิ การตั้งการ์ด Stance, ท่าเคลื่อนที่ Movement, ท่าหมัด Jab, cross, hook, uppercut ,overhead, and superman punch จากนั้นจะเป็นการฝึกการศอก ศอกตี ศอกตัด ศอกงัด ศอกพุ่ง ศอกกระทุ้ง ศอกกลับ ศอกเฉียง กระโดดศอกผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับการฝึกแลกเปลี่ยนโดยทหารสหรัฐฯ ในการฝึกสอนเรื่องการจับล็อค การกอดปล้ำ การควบคุมคู่ต่อสู้ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากทางกองทัพมิตรประเทศ และได้จัดกำลังพลมาเข้าร่วมการฝึกซ้อมในทุกวัน โดยครูฝึกที่ไปเป็นคณะวิทยากรในครั้งนี้ ได้ผ่านการฝึกทบทวนครูมวยไทยระดับ C license 40 นาย รวมทั้งการฝึกอบรมทักษะการออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ ในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. 67 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีประเทศเป้าหมายสำหรับการดำเนินโครงการฯ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา , จีนและสิงคโปร์ สำหรับภารกิจของโครงการ “มวยไทย ฟอร์ ออฟฟิเชียล” จะมีภารกิจเริ่มต้นที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปในอีก 3 ประเทศ