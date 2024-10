นายกฯหนุนท่องเที่ยว หลังไทยติด 1 ใน 10 ประเทศน่าเที่ยว กทม.ติดอันดับศิลปะการแสดงที่มีมากกว่าวัฒนธรรม

วันนี้ (25ต.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอบคุณผลการจัดอันดับจากหนังสือคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก “โลนลี แพลนเน็ต“ Lonely Planet ซึ่งเป็นหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นคู่มือให้กับนักท่องเที่ยวนักผจญภัยทั่วโลกมากว่า 50 ปี โดยมียอดพิมพ์ไปแล้วกว่า 150 ล้านเล่ม โดยได้เลือกให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ในหลายหมวดหมู่ที่ต้องมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. 2568 นี้ ใน “Best in Travel 2025 “โดยประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่น่าเดินทางมาในหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเชียงใหม่ ติดอันดับในหัวข้อเมืองที่ดีที่สุด (Best Cities) ตลาดน้ำท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม ติดอันดับในหัวข้อ ตลาดที่ดีที่สุดที่น่าเดิน (Best Markets) ส่วนหาดซันเซ็ท เกาะกระดาน จังหวัดตรัง ติดอันดับในหัวข้อ ชายหาดที่ดีที่สุด ที่ควรไปเยือน (Best Beaches) ส่วนกรุงเทพมหานคร ติดอันดับในหัวข้อ ที่มีศิลปะการแสดงที่มีมากกว่าวัฒนธรรม ของไทย (Best Drag Shows)“การติดอันดับของประเทศไทยใน ความหลากหลายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ จนถึงกิจกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในกระแส ซึ่งประเทศไทยมีความเปิดกว้าง รับทุกชนชาติรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนโดยนโยบายของรัฐบาลต่างๆ เช่น การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว การสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล นำโดยนายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งกระทรวงอื่นๆ ที่มีส่วนในการสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรม หรือการประชุม ที่ทยอยปล่อยนโยบายออกมาในช่วงปลายปีนี้ การท่องเที่ยวไทยจะยิ่งโด่งดังในเวทีโลก โดยคาดว่าจะส่งผลให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอื่นๆ จะส่งผลให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจพลิกฟื้น กลับมาเป็นยักษ์ใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้ง นายจิรายุกล่าว