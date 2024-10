"รมว.นฤมล"ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 46 ชูเป้าหมายสำคัญ ทำเกษตรแบบยั่งยืน ทั้งภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2567 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีของไทย (AMAF Leader) ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 46 (The Forty-Sixth Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : The 46th AMAF) โดยมี นายถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)สำหรับการประชุมในวันนี้ ฝ่ายไทยได้มีการติดตามความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือของภาคอาหาร เกษตรกรรม และป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อาทิ การลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายและการเผาพืชผล การใช้ทรัพยากรดินและน้ำที่ยั่งยืน อีกทั้ง ฝ่ายไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยฝ่ายไทยมีนโยบายลดการเผาในภาคเกษตรอย่างยั่งยืน และอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผา (Good Agricultural Practices For Zero Burning Maize) เพื่อยกระดับเป็นมาตรฐานบังคับ และใช้เป็นเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเกษตรในอนาคต อีกด้วยนอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้สนับสนุนมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน โดยมีการจัดทำมาตรฐานทั่วไปครอบคลุมสินค้าปาล์มน้ำมัน กุ้ง และข้าว โดยฝ่ายไทยขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับการทำเกษตรแบบยั่งยืน รวมถึงการจัดทำมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรแบบยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย