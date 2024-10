GAC AION ร่วมพันธมิตรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวรักษ์โลก

เมื่อวันที่ 18 -20 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา GAC AION Thailand ร่วมกับพันธมิตรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดกิจกรรม "AION Y SO AMAZING TRIP นครราชสีมา - ปราจีนบุรี - นครนายก" ยกขบวนชาว AION Y Plus จากทั่วเมืองไทย นัดหมายกันที่ โชว์รูม AION Minburi GI กรุงเทพมหานครจากนั้น ปล่อยขบวนคาราวานสู่โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เรียนรู้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ชิมไวน์ท่ามกลางไร่องุ่น กราน-มอนเต้ พร้อมเดินป่าชมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ ตามคอนเซปท์ “ไปเที่ยวทั้งที ทำดีร่วมกัน” ทางคณะคาราวาน ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ปล่อยปลา ที่อ่างน้ำจักรพงษ์ ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ โดยมี นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดีป่าไม้ หัวหน้าป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี และนางสาวยุพาภรณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งสำหรับการจัดกิจกรรม "AION Y SO AMAZING TRIP นครราชสีมา - ปราจีนบุรี - นครนายก" ครั้งนี้ถือเป็นทริปการเดินทางคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวทางรักษ์โลก โดยการร่วมมือจาก GAC AION Thailand กรมป่าไม้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว บริษัท วันเดอร์ลัสต์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด และ ทีมงาน เที่ยวไทย ฯลฯ#GACAION #AIONThailand #AIONYPlus #YSoAmazingTrip #JourneyWithLowCarbon #AmazingThailand #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว #เที่ยวไทยฯลฯ