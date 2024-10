‘พิพัฒน์’ รับข้อเสนอโฮมเนทสากล ดูแลผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดันไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย

วันนี้(17 ต.ค.)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางโจเซฟีน พาริลลา (Ms. Josephine Cabahug Parilla) ประธานกรรมการโฮมเนทสากล และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางการกำหนดนโยบาย และมาตรการด้านแรงงานเกี่ยวกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปทำที่บ้าน ค.ศ.1996 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านปลัดและผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ยินดีต้อนรับคณะโฮมเนทสากลเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแรงงานนอกระบบ หรือผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยส่งเสริมสิทธิสวัสดิการ การคุ้มครองทางสังคม กฎหมาย และความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงานพร้อมรับฟังข้อมูล ประเด็นปัญหา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นแนวทาง ในการกำหนดนโยบาย และมาตรการด้านแรงงาน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปทำที่บ้าน ค.ศ.1996 ในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และพัฒนาแรงงานนอกระบบในประเทศไทยนายพิพัฒน์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านว่า ขณะนี้ยังมีคำนิยามและข้อกำหนดบางข้อที่ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 177 ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวก่อนที่จะให้สัตยาบันได้ ซึ่งกระทรวงแรงงานยินดีที่จะรับฟังข้อเรียกร้องจากโฮมเนทสากล เพื่อขยายขอบเขตความคุ้มครองให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและเตรียมความพร้อมรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา C 177 และได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายการคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับอนุสัญญา C 177 มากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างเร่งรัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่ได้มีหนังสือให้หน่วยงานยืนยันร่างแต่อย่างใด“กระทรวงแรงงาน เรามีแต่ละกรมเข้าส่งเสริมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ และมีหลักประกันทางสังคมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเข้าไป Up skill ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านและมอบเครื่องมือให้ไว้ประกอบอาชีพ กรมการจัดหางานส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้กลุ่มผู้รับงานไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ สูงสุด 300,000 บาท และสำนักงานประกันสังคมส่งเสริมให้กลุ่มผู้รับงานไปทำงานที่บ้านได้เข้าประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือในการทำงานกับโฮมเนทสากล เพื่อนำประเด็นจากการหารือไปพิจารณาในการทำแผนกำหนดนโยบาย มาตราการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และพัฒนาแรงงานนอกระบบในประเทศไทยต่อไป”นายพิพัฒน์ กล่าวด้านนางมาร์ธา เชน ผู้ร่วมก่อตั้งโฮมเนทสากล กล่าวว่า ในนามคณะโฮมเนทสากลขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานที่เปิดโอกาสให้เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอจากโฮมเนทสากล เพื่อให้ประเทศไทยได้ผลักดันสัตยาบันอนุสัญญา ให้เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียในการดูแลคุณภาพชีวิต ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันผลักดันในการดูแลกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อไป