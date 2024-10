“นฤมล”เผย “ผอ.ใหญ่ FAO”ขอบคุณไทยที่รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ จัดการทรัพยากรดิน และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

วันนี้(17 ต.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายฉู ตงหยู ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยนายฉู ตงหยู ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ศ.ดร.นฤมล เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหหกรณ์ ซึ่งประเทศไทยและ FAO มีความสัมพันธ์อย่างยาวนาน โดยประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2490 อีกทั้งได้รับเลือกเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (Regional Office for Asia and the Pacific หรือ FAO RAP) อย่างถาวร เมื่อปี 2495 ณ วังมะลิวัลย์ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานครฯศ.ดร.นฤมล ได้แจ้งว่าไทยได้ลงนามความตกลงประเทศเจ้าบ้านเพื่อจัดตั้งสำนักงานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม IFAD ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ IFAD ซึ่งจะทำให้ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทยเป็นสถานที่ตั้งหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติด้านอาหารและการเกษตรครบทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย FAO IFAD และ WFP (องค์การอาหารโลก) เช่นเดียวกับโรมทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้ขอให้ FAO เชิญผู้แทนประเทศสมาชิกระดับรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ FAO ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ นายฉู ตงหยู ยินดีให้การสนับสนุนไทยเต็มที่ และขอขอบคุณที่ไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว พร้อมอวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จไปด้วยดี ซึ่งตนจะไปร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดอย่างแน่นอน