“นฤมล“หารือ รมต.เกษตรฯอิตาลี”ยัน ไทยพร้อมสานต่องานวิจัยเทคโนโลยีทางเกษตรกับอิตาลี เสริมความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรทั้ง 2 ปท.

วันนี้( 16 ต.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีพบปะหารือกับ Mr.Francesco Lollobrigida รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร อธิปไตยทางอาหารและป่าไม้ของอิตาลี ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดย Mr.Francesco ได้กล่าวย้อนไปถึง การเยือนอิตาลีของอดีตนายกรัฐมตรี เศรษฐา ทวีสิน ที่ได้ประชุมหารือกับ H.E. Mrs. Giorgia Meloni นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิตาลี เมื่อเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิตาลี ซึ่ง Mr.Frencesco มีกำหนดการเยือนไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้าน ศ.ดร.นฤมล จึงได้ให้ความมั่นใจกับทางอิตาลีในการสานต่อ การดำเนินงานของไทยที่ยังคงตั้งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือและงานวิจัย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรกับอิตาลี รวมถึงได้เชิญชวนให้อิตาลีเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ FAO ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานครฯโดย Mr.Franceso ได้แสดงความสนใจในการประชุมดังกล่าว อย่างไรก็ดี การมีกำหนดการเยือนไทยในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบปะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ขอความสนับสนุนจากอิตาลีผลักดันการดำเนินการเคลื่อนย้ายม้าจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป โดยในปี 2563 สหภาพยุโรปได้ระงับการนำเข้าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) ทำให้ม้าที่มาจากไทยไม่สามารถเคลื่อนย้ายกลับไปยังสหภาพยุโรปได้ จึงส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาขี่ม้าของไทย ทั้งนี้ องค์กรสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ได้ให้การรับรองประเทศไทยว่าเป็นประเทศปลอดโรค AHS (AHS-free country) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 และหวังว่าทางอิตาลีจะช่วยผลักดันให้สหภาพยุโรปคืนสถานะให้กับไทยภายในปีนี้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากให้กับนักกีฬาที่จะนำม้าจากสหภาพยุโรปเข้ามาแข่งในประเทศไทยในห้วงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งทางฝ่ายอิตาลี ได้รับทราบประเด็นดังกล่าว และจะติดตามการดำเนินงานของสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิดต่อไป