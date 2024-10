กมธ.ปปง.ถกปมดิไอคอน “เลิศศักดิ์” ติงอายัดแค่ร้อยล้านน้อยไป เทียบกับความเสียหาย

วันที่ 16 ต.ค. 2567 ที่รัฐสภา นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส. เลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (ปปง.) กล่าวถึงการนำเรื่องธุรกิจดิไอคอนเข้าหารือในประชุมว่า เบื้องต้นเป็นการหารือ เพื่อพิจารณาว่าจะเป็นการเอาผิดผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างไร เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากและเป็นที่สนใจของสังคมเพราะฉะนั้นกรรมาธิการจะดูในเบื้องต้นก่อน โดยอาจจะเชิญนักกฎหมายมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมข้อกฎหมายและจะสรุปออกมาว่าการประชุมครั้งหน้าจะเดินเรื่องดิไอคอนต่อและจะเชิญหน่วยงานไหนมาชี้แจงต่อกรรมาธิการบ้างส่วนกรณีที่ "บอสพอล" บอกว่าไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นการทำงานของแม่ข่ายและมีสินค้าจริง จึงอาจจะไม่เข้าข่ายการฟอกเงินนั้น นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า การขายสินค้าประเภทขายตรง ถ้าไปดูที่ผ่านมาก็จะมีการจ่ายเงินและส่งสินค้า แต่รูปแบบของ The Icon เป็นไปในทางอ้อมมีสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าแล้วฝากสินค้าไว้ก็ต้องไปดูว่า หลักการขายสินค้าและแหล่งกำเนิดภาษี รายได้ที่จะต้องมาจากการส่งมอบสินค้า หรือเป็นรายได้ที่มาจากการสมัครเป็นสมาชิก ที่ไม่ใช่รายได้จากการขายสินค้า ดังนั้นจึงจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และทางสรรพากรที่สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่บอกว่า ตนเองมีสินค้าแล้วเป็นการขายของมันง่ายเกินไปส่วนความน่าเชื่อถือในเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วให้สต๊อกสินค้าไว้ก่อนนั้น ตนมองว่ากรณีนี้มีความน่าเชื่อถือน้อยผู้เสียหายก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าบางครั้งเบิกสินค้าไปแล้วขายไม่ได้ แต่การประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารทางการตลาดกลับบอกว่ายอดขายสูง ซึ่งยอดขายเกิดจากการที่เอาเงินจากการเป็นสมาชิกมาเป็นรายได้ไม่ใช่การขายสินค้าโดยตรง จึงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและหลงเชื่อมาเป็นสมัครสมาชิกเพิ่ม ซึ่งในส่วนนี้ก็มีช่องทางกฎหมาย ที่มีความผิดปกติและสามารถเอาผิดได้นายเลิศศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางได้รับแจ้งความไปเยอะแล้ว เมื่อรับแจ้งความแล้ว ตำรวจสอบสวนกลางก็ต้องรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่ง ปปง.ก็รับเรื่องไปแล้ว และสามารถเช็คเส้นเงินทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารหรือ อินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งนี่จะเห็นชัดเจนไม่สามารถเลี่ยงได้ และกรรมาธิการ ปปง.ก็มีอำนาจที่จะขอตรวจสอบดูว่าทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินไปถึงไหนแล้ว และมีอะไรผิดปกติหรือไม่ทั้งนี้ สัปดาห์หน้าแน่นอนว่าจะต้องเชิญทาง เลขาธิการ ปปง.มาชี้แจงในเรื่องนี้ ซึ่งจากข่าวที่ออกมาบอกว่าปปง.อายัดไว้ 100 กว่าล้าน ซึ่งเป็นการอายัดตามความเสียหาย แต่ตนมองว่า 100 กว่าล้านดูน้อยเกินกว่าความเป็นจริง เพราะขณะนี้เฉพาะผู้เสียหายที่ไปร้องหรือแจ้งข้อกล่าวหาไว้มีจำนวนมากมากกว่า 100 กว่าล้านที่ปปง. อายัดไว้แน่นอนสำหรับกรณีที่อาจจะมีบิ๊กบอสที่ไม่ใช่"บอสพอล"เพียงคนเดียวนั้น ตนมองว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องฟังและติดตามดูจากพยานหลักฐานต่างๆนายเลิศศักดิ์ ยังกล่าวถึงเรื่องการล็อบบี้ กันในสภาที่มีบุคคลภายนอกมาแอบอ้างแล้วบอกว่าเคลียร์กรรมาธิการได้นั้น ว่า กรรมาธิการประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่ละคณะก็จะมีที่ปรึกษาและเลขา ด้วยศักดิ์ศรีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมาธิการที่มาจากประชาชนประชาชนเดือดร้อนเราไม่ยอมที่จะให้ใครมาขอหรือเคลียร์เพื่อช่วยเหลือคนบางคนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นคลิปเสียงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกรรมาธิการ และไม่สามารถเคลียร์ได้ โดยเฉพาะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเราติดตามคดีสำคัญๆมาหลายคดีแล้วเช่นการฉ้อโกงของ บริษัทสตาร์ค ซึ่งเราก็ทำมาแล้วและทำจนถึงที่สุดและในกรณี The icon ก็เช่นเดียวกัน กรรมาธิการก็จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดถ้าการพิจารณาตามปกติใช้เวลาเราจะตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ให้เข้ามาดู และจะทำจนถึงที่สุดให้คดีนี้ไปถึงศาลและประชาชนได้รับการเยียวยาชดเชย"ส่วนคลิปที่กล่าวอ้างถึงยืนยันอีกครั้งว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่มีการรับเคลียร์อะไรกับใครแน่นอน ประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันมูหะมัดนอร์ มะทา ก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ได้มีการตรวจเช็คอยู่ และบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคลิป ไม่มีตำแหน่งแห่งหนใดอยู่ในกรรมการชุดนี้แน่นอนให้ประชาชนสบายใจได้ว่ากรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดจะเข้ามาติดตามคดี The Icon อย่างตรงไปตรงมาไม่มีนอกมีในเพื่อประชาชนที่เสียหายแน่นอน"นายเลิศศักดิ์กล่าวนายเลิศศักดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีเทวดาที่บอกว่ามาช่วยประสาน ว่า ตรงนั้นเป็นการเกี่ยวกับสคบ.หรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องของสคบ.เป็นเรื่องภายในหน่วยงานเขา ถ้าฟังจากผู้เกี่ยวข้องที่มาชี้แจงแล้ว มันเกี่ยวกับบุคคลใดที่อยู่ในสคบ.ก็เป็นอำนาจของกรรมาธิการคณะนี้ที่จะสามารถที่จะเชิญมาชี้แจงได้ อย่างไรก็ตามตนยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเทวดาคือใครบ้างแต่เบื้องต้นกรรมาธิการมีแนวทางในการติดตาม ไม่ใช่หน่วยงานที่จะไปดำเนินคดีโดยตรงหน่วยงานของสภาคือกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด มีหน้าที่ติดตามหน่วยงานที่ดำเนินการทางกฎหมายกับทาง The Icon ฉะนั้นเราจะตามจนถึงที่สุดให้คำมั่นสัญญากับประชาชนทั่วประเทศว่าเราจะทำให้ถึงที่สุดแน่นอนและถ้ามีความจำเป็นเราก็จะตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาและจะดูไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเพราะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้นพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่จะทำให้เกิดการฉ้อโกงประชาชน จะต้องมาดูว่ายังมีช่องโหว่อีกหรือไม่เราจะต้องมารวบรวมและแก้ไขกฎหมายและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปส่วนทางพรรคประชาชนจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาในเรื่องนี้ด้วยนั้น เห็นตรงกันกับวิปรัฐบาล ซึ่งหากข้อสรุปของสภา บอกว่าจะให้กรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเป็นผู้ดำเนินการ ศึกษาและติดตามปัญหา The Icon ต่อทางกรรมาธิการก็ยินดี