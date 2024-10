ใส่เกียร์ห้าไม่มีผ่อน "บิ๊กต่าย" ยันโชะ 'ดิไอคอนกรุ๊ป' อายัดทรัพย์ "บอสพอล-บอสกันต์" ดาบแรกมาแว้วว!" ** รู้จัก “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” คนในกระแสข่าว ดิไอคอน ที่ไม่ได้เป็น “บอส”

อัปเดตตัวเลขความเสียหายล่าสุด(15 ต.ค.)ทะลุถึง 400 ล้านบาทแล้ว ขณะที่จำนวน "ผู้ประสบภัย" จาก"ดิไอคอนกรุ๊ป" ที่เข้าแจ้งความรวมกันแล้วกว่าหนึ่งพันคน และคาดว่าคงไม่หยุดอยู่แค่นี้ภาพรวมนี้น่าจะไปตอบคำถาม "บอสพอล" วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ผู้ก่อตั้ง และ ซีอีโอ ดิไอคอนกรุ๊ป ที่วันก่อนร่ำไห้ ยกมือไหว้ คร่ำครวญว่า "ตัวเองไม่รู้กำลังสู้กับอะไรอยู่"“บอสพอล” ไม่รู้สู้กับอะไรก็ต้องเห็นแล้วละว่า ธุรกิจเครือข่ายดิไอคอน ของตัวเองส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแค่ไหนสิ่งที่ “บอสพอล” ต้องสู้ก็คือ กระบวนการทางกฎหมาย และบอสพอล ควรที่จะต้องรู้ต่อไปก็คือ งานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เหมือนยุค "เฟรนด์ลี่"ที่คดีคืบหน้ารวดเร็ว บ่งบอกถึงการทำงานที่ตั้งใจ โดยที่ต้องชื่นชมสรรพกำลังพนักงานสอบสวนนับร้อยนายขณะที่ "บิ๊กต่าย" พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับตำแหน่งปุ๊บ ก็ต้องเจอเรื่องท้าทายเรื่องใหญ่นี้ปั๊บจากที่สังคมจับตาการทำงานของตำรวจอย่างใกล้ชิด ผบ.ตร. ลงไปบัญชาการเอง ทำให้เชื่อได้ว่า คดีนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ!!ฟังว่า ผบ.ตร. ยืนยันว่า ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาบรรดา “บอส” ได้ทันอย่างแน่นอนตอนนี้ที่ต้องติดตามอย่ากระพริบตา ก็คือประเด็นเรื่องการขอศาลฯ อนุมัติออกหมายเรียก หรือหมายจับ!บรรดาบอสทั้งหลายของดิไอคอน จะเป็นใครบ้างที่ถูกหมายเรียก หมายจับ!? อดใจรอดูกัน ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานถามว่า “บอส” หลายคนที่ถูกกล่าวหา ทยอยเข้าให้ปากคำและชี้แจง แสดงตัวตนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเปิดแถลงกับสื่อ อ้างแค่เป็น "พรีเซ็นเตอร์" และ "รับจ้าง" ก็ต้องบอกกันไว้ งานนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกออกหมายจับ หรือหมายเรียกส่วนเรื่องการตรวจค้นบริษัท ที่มีการตรวจยึดพยานหลักฐานมาตรวจสอบ ซึ่งตำรวจได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ตั้งแต่แรกปรากฏว่าตอนนี้ ปปง. สั่งอายัดทรัพย์แล้วโดยให้อายัดทรัพย์สินของ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป "บอสพอล" วรัตน์พล วรัทย์วรกุล , ณิชพน ทองมี, ฐิตตญา หงษ์อุปถุมภ์ไชย และ "บอสกันต์" กันต์ กันตถาวร รวมราคาประเมิน 125 ล้านบาทเรียกว่า การดำเนินคดี ขมวดปมเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆ อายัดทรัพย์ไปเรียบร้อยเป็นดาบแรก ประเดี๋ยวทั้ง "หมายจับ-หมายเรียก" ก็จะตามมาส่วนคดี จะถูกส่งไป “ดีเอสไอ” เป็นคดีพิเศษ จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าคดีนี้จะเข้าข่ายคดีพิเศษหรือไม่เอาเป็นว่างานนี้ "บิ๊กต่าย" ได้แรงเชียร์จากสังคมไปเต็มที่ ศรัทธามาที่ออกตัวใส่เกียร์ห้า สะสางคดีให้ผู้เสียหายไม่มีพักและที่ได้ใจผู้เสียหาย และประชาชนไปเต็มๆ ก็เห็นจะเป็นคำกล่าวแบบแมนๆ ที่ว่าหากตำรวจทำคดีไปสุดซอยแล้ว จะถูกพวก “บอส” ทั้งหลายฟ้องกลับ ก็ไม่ต้องไปฟ้องผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ฟ้องมาที่ตนเองเพียงคนเดียวได้เลย!เอาไปเลย เต็มสิบไม่หักครับทั่น!!“เทปลับ” เป็นอีกหนึ่งไวรัล ที่หลุดออกมา ในช่วงคดี The Icon กำลังร้อนแรงเป็นบทสนทนาระหว่าง “บอสพอล” แห่ง The Icon กับนักการเมืองคนหนึ่ง ที่อ้างว่า มีเส้นสาย เคลียร์กรรมาธิการในสภาได้ ยิ่งสคบ. ยิ่งสบายแค่ดีดนิ้ว ทำการเจรจา รีดเงินจาก “บอสพอล” วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ผู้ก่อตั้ง และ ซีอีโอ The iCon Group มีทั้งเป็นเงินก้อนหลัก 30 ล้านบาท และส่วยรายเดือนอีกเดือนละ 1 แสนบาท แลกกับหลักประกันว่า The Icon จะดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การดูแลของ สคบ.เมื่อ “บอสพอล” ไปออกรายการโหนกระแส ของ“หนุม” กรรชัย กำเนิดพลอย ได้ยอมรับว่าเสียงในเทปลับนั้น เป็นเสียงตนเองจริง และยอมรับว่าจ่ายเงินให้เขาคนนั้น เดือนละ 1 แสนบาท แต่ไม่ได้จ่ายเงินก้อน 30 ล้าน และไม่ยอมบอกว่าคู่สนทนา ที่มาตบทรัพย์นั้นเป็นใครแม้วันรุ่งขึ้น “บอสพอล” จะกลับลำ บอกว่า ไม่เคยให้เงินนักการเมืองคนนั้นแม้แต่บาทเดียว ที่บอกจะให้เป็นรายเดือน ก็เป็นเพียงแนวคิด ว่าจะให้มาเป็นที่ปรึกษาบริษัทเท่านั้นแต่คนในแวดวงการเมือง ได้ยิน ได้ฟัง ได้รู้ เรื่องคลิปเสียงนี้ ก็นึกถึงนักการเมืองคนหนึ่งขึ้นมาทันที คนที่มีชื่อย่อ ส.เพียงไม่นานที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า เสียงในคลิปลับนั้น ไม่ใช่เสียงของตนเอง และหากใครมาพาดพิง หรือกล่าวหา ก็จะดำเนินการทางกฎหมายทันที ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ หากสื่อช่องไหนต้องการจะสัมภาษณ์ หรือข้อมูลเพิ่มเติม รอให้ตนกลับไปก่อนผู้สื่อข่าวถามว่า รู้จักกับ“บอสพอล” ผู้บริหาร ดิไอคอน หรือไม่ “สามารถ” ตอบว่า เคยเห็นรูปตนเองถ่ายคู่กับเขาหรือไม่ ก่อนที่จะวางสายไปสำหรับ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” มีชื่อเล่นว่า “จ๊อบ” เกิดเมื่อ 30 เม.ย. 26 เป็น “ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย” ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2557 เคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์กลุ่มสามมิตร คอยให้ความช่วยเหลือ “เหยื่อ” ที่เป็นผู้เสียหายจากแชร์ลูกโซ่ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนั้น “สมศักดิ์ เทพสุทิน” เป็น รมว.ยุติธรรมเป็นกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ และได้ผลักดันให้มีการแก้กฎหมายแชร์ลูกโซ่ เพิ่มโทษกับผู้กระทำความผิด จนทำให้กลายเป็นวาระชาติตอนนั้น ใครที่ตกเป็นผู้ประสบภัย “แชร์ลูกโซ่” ต่างวิ่งหา “สามารถ” หรือไม่ สามารถ ก็วิ่งไปหาเอง ... เรียกได้ว่าเขามีความคล่องตัว และเป็น “ผู้รู้” สายสนกลใน ทางหนีทีไล่ เกี่ยวกับขบวนการแชร์ลูกโซ่ เป็นอย่างดีคนหนึ่งต่อมาเมื่อปี 64 มีมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ทำหนังสือสอบถามมาที่พรรคพลังประชารัฐ ถึงสถานะของสมาชิกพรรครายหนึ่ง ได้เข้าศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ระดับกลาง ในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยตัวเอง กระทั่งถูกตัดสิทธิ์นักศึกษาพรรคตั้งกรรมการสอบ สุดท้าย “สามารถ” ถูกปลดจากตำแหน่ง หน้าที่ต่างๆ ในพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด และห้ามไม่ให้ใช้ตราเครื่องหมายพรรคด้วยแต่ไม่นาน “สามารถ” ก็กลับเข้ามาในพรรคพลังประชารัฐได้อีกครั้ง คราวนี้มาเป็นคนใกล้ชิด เป็นคนโปรด ของ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค แถมมีตำแหน่งเป็น รองโฆษกพรรคว่ากันว่า “ลุงป้อม” หลงคารมชวนเคลิมฝัน ว่าจะไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ด้วยแผนการโค่น “นายกฯเศรษฐา ทวีสิน” จับขั้วใหม่ แล้วดึง สส.พรรคส้ม มาร่วมหนุน แต่แล้วก็ฝันค้างและในช่วงที่ “ลุงป้อม” แตกหักกับ “ผู้กองธรรมนัส” ทาง “สามารถ” ก็ยืนเคียงข้างลุงป้อม สู้รบเต็มที่สุดท้ายไม่เพียงแต่ “ลุงป้อม” ไปไม่ถึงเก้าอี้นายกฯ แถมพรรคพลังประชารัฐ ยังต้องกลายเป็นฝ่ายค้านในทุกวันนี้