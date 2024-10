"อิ๊งค์" ถกม.Surrey ขยายความร่วมมือการศึกษา ดันแลกเปลี่ยนนร./นศ.ไทย สาขาที่มีศักยภาพ

วันนี้ (วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์ GQ Max Lu, President and Vice - Chancellor มหาวิทยาลัย Surrey สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้น นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและยินดีที่ได้พบกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Surrey ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท ด้าน MSc International Hotel Management ซึ่งประสบการณ์ในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Surrey ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจ ทั้งบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและโดยรอบ ตลอดจนเพื่อนนักศึกษา ทั้งนี้ หวังว่ามหาวิทยาลัยช่วยดูแลและให้การสนับสนุนนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Surrey อย่างดีด้วยศ. GQ Max Lu ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีในโอกาสรับตำแหน่ง เป็นความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Surrey ยังรู้สึกประทับใจในโอกาสได้เยือนกรุงเทพฯ ประเทศไทยในครั้งนี้ สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Surrey กับไทยมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเมื่อปีที่แล้ว ระหว่างเยือนไทยและได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MoU) กับมหาวิทยาลัยในไทยศ. GQ Max Lu ยังได้เชิญชวนให้นายกรัฐมนตรีกลับไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย หากมีโอกาส ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้การต้อนรับอย่างยิ่งโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรี ต้องการผลักดันเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาไทยได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ในต่างประเทศ รวมไปถึงนักเรียนไทยหลายคนยังมีความสามารถด้าน Robot และอยากมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักเรียนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เพื่อไปศึกษาทางด้าน Deep Technology และ AI เพิ่มเติมด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัย Surrey พร้อมให้ความร่วมมือ ซึ่งนักศึกษาไทยที่มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในหลายสาขาวิชา รวมถึง International Hotel Management และ Hospitality and Tourism Management ซึ่งได้อันดับ 2 จากการจัดอันดับของ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2023ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ทราบว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Surrey จะพูดคุยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในหลากหลายสาขา ทั้งอวกาศ ความยั่งยืน การท่องเที่ยว และพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ไทยให้ความสำคัญ และรัฐบาลสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย Surrey มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยเฉพาะในด้านเซมิคอนดักเตอร์ และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเศรษฐกิจไทย