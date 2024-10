“พิชชาพร อรุณรัตน์” เปิด Universal Admedia ในไทย มอง ปท.มีศักยภาพ ชี้ รบ.ควรสร้างแบรนด์ไทย ชูอัตลักษณ์ชุมชนดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันนี้(11 ต.ค.)นางสาวพิชชาพร อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์กลยุทธ (Creative Strategy Director)ผู้ก่อตั้ง Universal Admedia กล่าวว่า ในฐานะเอเจนซี่ด้านการสร้างแบรนด์, การออกแบบและActivation ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งวงการอสังหาริมทรัพย์,โรงแรม, อาหารและเครื่องดื่ม, corporation, health & wellness รวมถึงการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลให้กับผู้บริหาร ที่ผ่านมาได้มีส่วนช่วยในการสร้างแบรนด์ให้กับชุมชน community ต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา เช่น Clinton Hill BKLYN, FiDiWest, South Cove NYC, EI Poblado MDE ในเมเดยิน Cannes Connect ในฝรั่งเศส และล่าสุด Sathorn BKK ประเทศไทย หลังจากที่มีสำนักงานในเมืองนิวยอร์ค, ปารีส และเมเดยิน ล่าสุด Universal Admedia ได้จัดทำบุญเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการที่อาคาร One City Center ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในภูมิภาคเอเชียโดยมะปราง พิชชาพร มองว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่ดีและมีแนวทางการพัฒนาได้อีกในหลายมิติมาก โดยเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน เขตหรือย่านต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ รวมถึงแต่ละจังหวัดและภูมิภาคของไทย ซึ่งจำเป็นมากที่จะต้องมีการสร้างแบรนด์ประเทศไทย นอกเหนือจากย่านเด่นดังที่ได้รับการสนใจจากรัฐบาลและนักท่องเที่ยว เช่น สยาม,เยาวราช หรือ ทองหล่อ แต่ยังมีชุมชน เขต หรือ ย่านอื่นๆ ที่มีคุณค่า (unseen communitites)ที่ต้องการความสนใจ และควรให้การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนนั้นเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถการสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีอัตลักษณ์ตัวตนของคนและสถานที่แต่ละย่าน แต่ละพื้นที่ออกมาสู่สายตาชาวโลก ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นในพื้นที่ที่ประสบปัญหา เช่น ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือน้ำท่วม ไปจนถึงส่งเสริมให้เกิดรายได้ของคนในพื้นที่และช่วยพัฒนาธุรกิจต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มหาศาล เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของนักเดินทางทั่วโลกในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือไฮซีซั่นที่จะเข้ามาและในทุกๆช่วงฤดูกาลด้วย“ในฐานะเอเจนซี่ที่ทำงานในระดับโลก มองเห็นโอกาสของไทยเราสามารถเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้ากับเนื้อหาความโดดเด่นที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครของประเทศไทย และเราเชื่อมั่นว่าการเล่าเรื่องที่ดี เริ่มต้นจากจุดประสงค์ที่ดี Good stories come from good purpose เราจึงมุ่งสร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนท์ที่มีคุณค่าและมุ่งหวังที่จะส่งผลดีต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน Universal Admedia พร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับประเทศไทยในการสร้างแบรนด์ที่มีความหมายผ่านการพัฒนาชุมชน ย่านต่างๆ และกระบวนการเล่าเรื่องที่มีแนวทางที่ดี เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและความร่วมมือที่แข็งแกร่งในอนาคต เราหวังว่าการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในประเทศไทยจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก” มะปราง พิชชาพร ย้ำสำหรับมะปราง พิชชาพร อรุณรัตน์ Creative Strategy Director ผู้ก่อตั้ง Universal Admedia เป็นลูกสาวของนายอนุพร อรุณรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตที่ปรึกษานายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยฯ จบสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ INDA (International Program in Design and Architecture) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเชิงกลยุทธ์และการจัดการ พาร์สันส์สคูลออฟดีไซน์ มหาวิทยาลัยเดอะนิวสคูล มหานครนิวยอร์ค มะปราง มีบทบาทสำคัญในการนำทีมสร้างสรรค์แนวคิดและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างสรรค์งานที่น่าดึงดูดใจ วางแผนและดำเนินการตามกลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างแม่นยำ ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้ม และความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งยังช่วยให้ทีมสามารถพัฒนางานที่สร้างสรรค์และสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพสูงสุดออกมาสู่ตลาด