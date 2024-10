นายกฯ มีคิวหารือผู้นำออสซี่ นิวซีแลนด์ อินเดีย และร่วมพิธีปิดการประชุมอาเซียนก่อนกลับไทย

วันนี้ (11 ตุลาคม 2567) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกำหนดการการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 44 และ 45 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภารกิจแรกในช่วงเช้าวันนี้ นายกรัฐมนตรีพบหารือแบบทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน (The Right Honourable Christopher Luxon) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ก่อนการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 19 จากนั้น เวลา 11.50 น. นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคี กับนายแอนโทนี อัลบาเนซี (The Honourable Anthony Albanese MP) นรม. เครือรัฐออสเตรเลีย ต่อมา เวลา 12.30 น. พบหารือแบบแบบทวิภาคีกับนายนเรนทร โมที (Mr. Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย และในช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 44 และ 45 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง และพิธีส่งมอบตําแหน่งประธานอาเซียน ของ สปป. ลาวแก่มาเลเซีย ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยโดยมีกำหนดการถึงไทยในวันเดียวกันในเวลา 17.10 น. ณ กองบิน6.