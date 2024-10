ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 21

ซีพี ออลล์ มอบโล่พระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 21ผู้บริหารบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดพิธีมอบโล่พระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 21 โดยมี กีรตยาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ราชบัณฑิต และกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานมอบรางวัล และแสดงปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยมีนักเขียน นักวาดการ์ตูน บรรณาธิการ และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เป็นหนึ่งในโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน” ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 21 ปี ตามปณิธานของบริษัทคือ “Giving and Sharing” โดยคัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียนทั้งนี้ ในปีนี้มีผลงานประเภทต่าง ๆ ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 258 ผลงาน โดยผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 มีดังนี้ประเภทกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ “อีกฟากด้านกระดานหก” ของ “ศิวกานท์ ปทุมสูติ” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เรือนในรัก โลกในเรา” ของ “พัฒนะ ปฐมพงศ์” รองชนะเลิศอันดับ 2 “บังฟ้าเบิกอบาย” ของ “นายทิวา” และหนังสือแนะนำจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ “จักรวาลในชานเรือน” ของ “รังสิมันต์ จุลหริก”, “ท่ามกลางวิถีโลกพลิกผัน” ของ “วรวุฒิ ภักดีบุรุษ” และ “สวนชีวิต” ของ “”กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล”ประเภทการ์ตูน ชนะเลิศ “การ์ตูนชุด เล่มละบาป (แลกชีวิต/ฤทธิ์โจรบู๊/ชู้ไร้อันดับ/ลับลวงใจ/ เมาให้ลืม)” ของ “นิค ขายหัวเราะ” รองชนะเลิศอันดับ 1 “LIFE OF TRY ชีวิตต่ายขายหัวเราะ” ของ “ต่าย ขายหัวเราะ” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “Before Becoming the Buddha 1 พุทธประวัติฉบับคอมมิค ภาค ก่อนตรัสรู้” ของ “ADISAK DAS PONGSAMPAN”ประเภทนวนิยาย ชนะเลิศ “แชมเปญจ์น ซูเปอร์โนวา และการฆ่าตัวตายครั้งสุดท้ายของชาลี” ของ “พิชา รัตนานคร” รองชนะเลิศอันดับ 1 “แก่นไม้หอม” ของ “กิ่งฉัตร” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “Orlando in a Glimpse หากเล่าถึงออร์ลันโด” ของ “ลาดิด”ประเภทรวมเรื่องสั้น รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “คอลลาจบรรเลง” ของ “แพรพลอย วนัช” และ “Adaline and Other Short Stories อดาไลน์ และเรื่องสั้นอื่น ๆ” ของ “ลาดิด” และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “DIVINE BEING ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่น ๆ” ของ “จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท” และ “DRAG QUEEN และซูเปอร์ฮีโร่คนอื่น ๆ” ของ “ณพรรธ์”ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รองชนะเลิศอันดับ 1 “คนละฝั่งของแม่น้ำ” ของ “ธารา ศรีอนุรักษ์” รองชนะเลิศอันดับ 2 “เรื่องของ ป้อง” ของ “กอบสินธุ์ กล่อมปัญญา” และหนังสือแนะนำจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ “เที่ยวกับคุณฉลาม” ของ “สมุทรพเนจร”, “นายธนาคารโดยบังเอิญ บันทึกความทรงจำ ปิติ สิทธิอำนวย” ของ “ปิติ สิทธิอำนวย” และ “เยาวชนไทยหัวใจโขน” ของ “ฤทธิฤต อัคริยานนท์”ประเภทสารคดี ชนะเลิศ “อีสานปีดอกเอนอ้าบาน” ของ “นิคม วรรณราชู” รองชนะเลิศอันดับ 1 “543 BC ปวงเมธีแห่งอารยกาล” ของ “นำชัย ชีววิวรรธน์” รองชนะเลิศอันดับ 2 “Rainbowlogy ศาสตร์สีรุ้ง” ของ “สิรภพ แก้วมาก” และหนังสือแนะนำจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ “ข้างหลังภาพ 14 ตุลาฯ : จากระบอบปฏิวัติของเผด็จการสู่การปฏิวัติของประชาชน” ของ “บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ”, “ปีสุดท้ายระหว่างพ่อกับลูกชาย” ของ “กิตติศักดิ์ คงคา, ณภัทร สัตยุตม์ และถนอม เกตุเอม”, “โลก/สลับ/สี/ ชนินทร์ ชมะโชติ” ของ “ชนินทร์ ชมะโชติ”,“สถาปัตย์-สถาปนา : การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม” ของ “ชาตรี ประกิตนนทการ” และ “สู้ดิวะ” ของ “กฤตไท ธนสมบัติกุล”ขณะที่ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ “เราเขียนสัญญาบนกระดาษ (Poems and the Agreement)” ของ “เมธาวี ก้านแก้ว” รองชนะเลิศอันดับ 1 “หน้าต่างหลายบาน ในบ้านหลากสี” ของ “อัศวุธ อุปติ” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “ระหว่างทางของเธอและฉัน มีดอกไม้บาน” ของ “วรโชติ ต๊ะนา”รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน ชนะเลิศ “แด่ลิลลี่ในความทรงจำ” ของ “ฟ้าใส เย็นฉ่ำ, สุชัญญา พลสิงหะ, มนทกานต์ นาวาพนม, ภูริพงศ์ พันศิริ, ปิยธิดา มีชำนาญ และรุ้งนภา นามประทาย” รองชนะเลิศ อันดับ 1 “Little Hope by โคลเวอร์ห้าแฉก” ของ “พิมพกานต์ เผื่อแผ่, ศุภัธญา เภาแก้ว, ชนิกานต์ โพธาราม, ดลยภรณ์ ศิริภักดิ์ และบุษราคัม เพชรนิล” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “THE TRUE THUG” ของ “ณัฐนิช คำพุด, ปนัสยา บรรลุดี, ชนันรัตน์ เตชะสุน, ขวัญวริน รัศมีฉาย”รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนวนิยายขนาดสั้น รองชนะเลิศอันดับ 2 “ผลิบานและหาญกล้า” ของ “จิรภัทร คงธนอมธรรม” และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดรวมเรื่องสั้น รองชนะเลิศอันดับ 1 “จึงจารจดด้วยหยดน้ำตา” ของ “วริศ ดาราฉาย”รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรซีพี ออลล์ ได้เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดในครั้งที่ 22 ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ (4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลชนะเลิศ ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com