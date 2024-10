นายกฯ ถกทวิภาคีกษัตริย์บรูไน ดัน MOU ความร่วมมือฮาลาลและความมั่นคงอาหาร ระหว่างกัน

วันนี้ (9 ต.ค.) เวลา 17.30 น. ห้องประชุมแห่งชาติลาวนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม (H.M. Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam) ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 44 และ 45 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง (44th and 45th ASEAN Summits)โดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักของนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ Thailand’s Government Pension Fund (GPF) and Brunei Investment Agency (BIA) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยเร็ว รวมถึงการผลักดันความร่วมมือ the elimination of Double Taxation and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance (DTA) เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ทั้งนี้ บูรไนดารุสซาราม พร้อมผลักดันการจัดทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางด้าน ฮาลาล เช่น ความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในอนาคต โดยทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรและด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ยั่งยืนและการจัดการน้ำ ทั้งนี้ บูรไนดารุสซาราม ขอบคุณคนไทย ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจ บูรไนดารุสซาราม”