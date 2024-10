สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เป็นประธานงานวันอาหารโลก“นฤมล”นำ ก.เกษตรฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ทรงมีพระราชดำรัส ราคาที่เหมาะสมจะทำให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ

วันนี้(7 ต.ค.)สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก 2567 (World Food Day 2024) โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจง จิน คิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนเอฟเอโอประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟ เอ โอ) ประจำภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันอาหารโลก “World Food Day 2024”ภายใต้หัวข้อ “สิทธิทางอาหาร เพื่อทุกคนอิ่มดีถ้วนหน้า และอนาคตที่ดีกว่า (Rights to foods for a better life and a better future)” ทรงปาฐกถาพิเศษในฐานะฑูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย (FAO Special Ambassador for Zero Hunger) ประจำปี 2565 – 2567 โดยย้ำว่า “การผลิตอาหารอย่างยั่งยืนจะทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการได้แม้ในช่วงวิกฤต ท้ายที่สุดแล้ว ราคาที่เหมาะสมเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้อาหารที่มีโภชนาการและมีความหลากหลายเข้าถึงทุกคนได้”ทรงรับฟังบรรยายพิเศษจาก นายลุค เต จาก Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore ในหัวข้อ Right to foods for a better life and a better future พร้อมด้วยการบรรยายในหัวข้อนวัตกรรมการเกษตรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากนวัตกรรุ่นใหม่อีก 5 ท่าน จากอินโดนีเซีย เนปาล ปาปัวนิวกีนี ซามัว และจากประเทศไทย คือ นางสาวกมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผำ ซึ่งเป็นพืชน้ำพื้นเมืองโปรตีนสูง โดยนายจง จิน คิม ได้เน้นย้ำว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นทางออกในการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรและอาหารนอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานเหรียญที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมบรรยายทั้ง 6 ท่าน และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนปัญญาประทีป จากจังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อโครงการลดการสูญเสียและของเสียอาหาร และทรงทอดพระเนตรภาพถ่ายที่ชนะการประกวดในหัวข้อ 4 Betters ได้แก่ Better Production, Better Nutrition, Better Environment และ Better Life โดยผู้ชนะในแต่ละหัวข้อนี้มาจากประเทศอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ปาปัวนิวกินี และมองโกเลีย ตามลำดับในการนี้ นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ การประกวดภาพถ่ายในงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water; a source of life: ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยการประกวดภาพถ่ายงานวันดินโลกจะจัดขึ้นทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งภาพถ่ายที่ชนะการประกวดได้แก่ ภาพ “ลากเรือรดน้ำผัก”จังหวัดปทุมธานี โดยนายธวัช บุญนวมทั้งนี้ วันอาหารโลก เกิดขึ้นในปี 2539 และตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง เอฟ เอ โอ โดยวันอาหารโลกจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความอดอยาก หิวโหย และทุพโภชนาการ