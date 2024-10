FAO แสดงความยินดี“นฤมล”ในโอกาสรับตำแหน่ง รมว.พร้อมขอบคุณ ก.เกษตรฯพันธมิตรใกล้ชิดที่สนับสนุนการดำเนินงานมาตลอด

วันนี้(3 ต.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายจอง จิน คิม (Mr. Jong-Jin Kim) ผู้ช่วยอำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายจอง จิน คิม ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นฤมล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศ.ดร.นฤมล กล่าวยืนยันว่า ถึงแม้จะเข้ารับตำแหน่งใหม่ แต่จะสานต่อนโยบาย และแนวทางความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้ร่วมหารือไว้การหารือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและ FAO ในวันนี้ เน้นที่แผนงานร่วมกันเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตาม “เป้าหมายที่ดีกว่าเดิม (4 Betters)” ได้แก่ ด้านการผลิตที่ดีกว่า (Better production) ด้านโภชนาการที่ดีกว่า (Better nutrition) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า (Better environment) ด้านคุณภาพชีวิต ที่ดีกว่า (Better live) ของประชาคมโลก โดยงานสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2567 ได้แก่ งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567 (The Global Celebration of World Soil Day 2024) ณ จังหวัดนครราชสีมา และการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024: ISWF) ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีแรกของโลกที่บูรณาการประเด็นหารือด้านดินและน้ำ และคาดว่าจะมีผู้นำระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมประมาณ 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการประชุมในกรอบเวทีนี้จะนำไปต่อยอดและยกระดับการขับเคลื่อนการจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืนให้เป็นวาระโลกต่อไปผู้ช่วยอำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ FAO มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญ ศ.ดร.นฤมล เข้าร่วมกิจกรรมวันอาหารโลก ณ สำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพฯ และเข้าร่วมประชุม World Food Forum ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที 14 - 17 ตุลาคม ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลีด้วย