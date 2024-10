ถอดรหัสความสำเร็จ บี.บราวน์ ประเทศไทย องค์กรดีเด่นน่าทำงานที่สุดในเอเชีย 5 ปีซ้อน พร้อมการันตี 2 รางวัลพิเศษจากเวที HR Asia

วันนี้(2 ต.ค.)บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมนี กับการคว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” (Best Companies to Work for in Asia) ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ ยังคว้าอีก 2 รางวัลพิเศษ รางวัล ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity, and Inclusion Awards) เป็นปีที่ 2 และรางวัลองค์กรที่ห่วงใยใส่ใจพนักงานที่สุด (Most Caring Company Awards) เป็นปีแรก อีกด้วยบี. บราวน์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 71 องค์กร ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประจำปี 2567 จาก 298 องค์กร ในกว่า 20 กลุ่มธุรกิจที่สมัครเข้าชิงรางวัล รางวัลเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งบทพิสูจน์ว่าองค์กรให้ความสำคัญและเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใส่ใจในทุกขั้นตอนการเดินทางของพนักงาน (Employee Journey) ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การวางแผนการเติบโต การมอบรางวัลและการชื่นชม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการทำงานที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและปลอดภัยในการทำงาน โดยขับเคลื่อนองค์กรผ่านสมรรถนะหลัก 3 ข้อ คือ 1. ความหลากหลาย 2. ความเชื่อใจ และ 3. จิตสำนึกรับผิดชอบ ที่เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางในการทำงานนายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจในการได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และเป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้รางวัล ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง พร้อมอีก 1 รางวัล อย่างรางวัลองค์กรที่ห่วงใยใส่ใจพนักงานที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียม โดยมีพนักงานเป็นศูนย์กลางความสำเร็จตลอด 35 ปี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ความสำเร็จเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของพนักงาน ซึ่งยังคงเป็นหัวใจสำคัญของทุกอย่าง“ขอขอบคุณพนักงานบี. บราวน์ประเทศไทย ทุกคน สำหรับความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานของเราเติบโตไปพร้อมกับ บี. บราวน์ ประเทศโทย อย่างยั่งยืน” นายสายัณห์ กล่าวนางสาวศรีสกุล สังข์ศรี Head of People and Culture บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การได้รับรางวัลนี้ นับเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าการรับฟังอย่างจริงใจ คือ จุดเริ่มต้นของการเอาใจใส่อย่างแท้จริง ที่ บี. บราวน์ ประเทศไทย เปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก จึงให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงานนอกเหนือจากสวัสดิการบริษัททั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ เราพร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรตามหลักสมรรถนะทั้ง 3 ข้อ คือ 1. ให้คุณค่าในความหลากหลาย (Diversity) 2. แสดงความไว้วางใจ (Trust) และ 3. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ (Accountable) ”Diversity ให้คุณค่าความหลากหลายและสร้างความรู้สึกเสมอภาคในการทำงานความหลากหลายถือเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนองค์กรของบี. บราวน์ เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่าการให้คุณค่าในความหลากหลายทำให้การทำงานและการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่ให้ความสำคัญในความต่างด้านมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ ที่ให้อิสระและยอมรับพนักงานในแบบที่เป็น จึงจัดตั้ง Diversity Club หรือคลับความหลากหลาย เพื่อเปิดรับและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความหลากหลายที่มาจากมุมมองและความต้องการของพนักงานได้อย่างอิสระ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายในทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็น เพศ ศาสนา เชื้อชาติ และอื่น ๆ ตลอดทั้งปีTrust แสดงความไว้วางใจการสร้างความไว้วางใจถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคี ที่นำพาไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และด้วยความไว้วางใจที่ บี. บราวน์ ประเทศไทยมีต่อพนักงานในการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักจริยธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จึงยังคงนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangements) รวมถึงการเข้าทำงานแบบไฮบริท (Hybrid Working Hours) เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว คนที่รัก หรือทำในสิ่งที่อยากทำ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทีมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพAccountability การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบจากตัวบุคคลเพื่อความสำเร็จระยะยาวด้วยวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก บี. บราวน์ ประเทศไทย จึงให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบแก่พนักงาน ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง การสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี การพัฒนาบุคคลกร รวมถึงการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างสม่ำเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานออกแบบเส้นทางการเรียนรู้จากความสนใจ และข้อกำหนดในการพัฒนาในสายงานของตน ด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย ตั้งแต่แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ ช่องทางการเรียนรู้ภายนอก ไปจนถึงการเปิดโอกาสการขยายมุมมองและเรียนรู้งานจากผู้เชี่ยวชาญที่ต่างประเทศ