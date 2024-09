"อิ๊งค์" ขอบคุณGoogleประกาศลงทุนไทย 3.5 หมื่นล. ดัน Data Center แห่งแรก มุ่งเป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรือง

วันนี้ (30 กันยายน 2567) เวลา 17.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นาง Ruth Porat ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัท Alphabet และ Google เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อหารือความคืบหน้าของโครงการการลงทุนของบริษัทในไทย และความร่วมมือเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind โดยสรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้ทั้งนี้ นาง Ruth Porat ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี โดยได้ประกาศการลงทุนจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35,000 ล้านบาทในไทยเพื่อสร้าง Data Center และ Cloud Region ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานกว่า 14,000 ตำแหน่ง ในช่วงปี 2568 - 2572 และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ140,000 ล้านบาทภายในปี 2572ท้้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณบริษัท Google ที่ไว้วางใจในศักยภาพของไทยในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ Google และเชื่อมั่นว่าการหารือในวันนี้จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในระยะยาว และดำเนินการหาแนวทางเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างกันมีความคืบหน้าและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะในเรื่องนโยบาย Cloud First Policy ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นที่การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการบริการของภาครัฐแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี AI ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้มีการให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวทางของ Google รวมถึง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจแก่บริษัทถึงความต่อเนื่องด้านนโยบายและการดำเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่องด้านนาง Ruth Porat ยินดีกับนายกรัฐมนตรีในโอกาสรับตำแหน่ง และตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้มาเยือนไทยในครั้งนี้ โดยที่ Google เป็นพันธมิตรกับไทยมาอย่างยาวนาน และการเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการหารือความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกันในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะภายหลังการลงนาม MOU ร่วมกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันให้มีความก้าวหน้าอย่างมาก และในวันนี้บริษัทจะได้ประกาศการลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเชื่อมั่นความร่วมมือระหว่างกันจะใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นไปอีกในระยะยาวหลังจากนั้น เวลา 17.45 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองให้แก่นาง Ruth Porat และคณะ พร้อมกล่าวถ้อยแถลง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทประกาศการลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้ต้อนรับนาง Ruth Porat และทีมจากบริษัท Google ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทย และใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน อาทิ Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube และ Google Cloud นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับบริษัทฯ โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท Google กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย และเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลด้วยการให้ความสำคัญกับระบบคลาวด์ ถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของไทย โดยรัฐบาลมุ่งเสริมศักยภาพด้านดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง ประสิทธิภาพการทำงาน และนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมและสร้างโอกาสที่มากขึ้นสำหรับทุกคน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำถึงศักยภาพของไทย ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ยืดหยุ่นและระบบสาธารณูปโภคที่มีเสถียรภาพ ควบคู่กับมีการรักษาความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technological Neutrality) รวมถึงความต้องการด้านดิจิทัลของไทยยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการมีเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมและมีประชากรที่ใช้งานดิจิทัลจำนวนมากรัฐบาลจะเดินหน้าขยายโครงการริเริ่มด้านพลังงานสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศทางดิจิทัลที่เจริญรุ่งเรือง โดยรัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อสร้างกลไกด้านพลังงานสะอาด อาทิ การทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct PPA) และการเพิ่มทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบดิจิทัลที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอีกหนึ่งโครงการริเริ่มที่สำคัญของรัฐบาล คือ นโยบายการใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) เพื่อยกระดับการบริการดิจิทัลของรัฐบาล การกำกับดูแลข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลนายกรัฐมนตรียินดีที่บริษัท Google ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสำรวจการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งแรกในไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Google และความพร้อมของไทยทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งและแรงงานที่มีทักษะ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้ Google สำรวจโอกาสความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของแรงงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรืองของ Google เพื่อส่งเสริมการเติบโตของคนไทยและธุรกิจทั้งในประเทศและภายในภูมิภาคอาเซียน