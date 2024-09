รมช.พาณิชย์ เปิดงาน Ecom Thailand convergence 2024 “อุ้ม ลักขณา”ร่วม CEO จัดงานยิ่งใหญ่ หวังช่วยผู้ประกอบการไทย พัฒนาธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์

วันนี้(29 ก.ย.)นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน Ecom Thailand convergence 2024 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด "Scale Up To Global" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดออนไลน์ระดับนานาชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคุณอุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ ดารานักแสดงชื่อดัง ที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดงาน ร่วมกับคุณเนตรประวีณ์ ศักดิ์ศรี, CEO 2T Multimedia and Marketing คุณอรรณพ สลิดบัว, CEO ของ GDK GROUP ร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซในยุคปัจจุบัน ที่ตื่นตัวและเติบโตมาก เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้ได้ค้นพบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าสร้างเครือข่ายโดยคุณ อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, ดารานักแสดงชื่อดัง ที่ผันตัวมารับบทบาทผู้จัดร่วมของงาน ECOM Thailand Convergence 2024 ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า "ฉันมองเห็นโอกาสและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของวงการอีคอมเมิร์ซในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือไม่ ทุกคนต่างมุ่งสู่โลกออนไลน์"ทั้งนี้ อุ้ม ลักขณา ตั้งใจและทุ่มเทมาก และดีใจที่ผลตอบรับของงานนี้ออกมาดีมาก เจ้าตัวตั้งใจและทุ่มเทมากและดีใจที่ผลตอบรับของงานนี้ออกมาดีมาก ซึ่งในการก้าวเข้าสู่บทบาทของนักธุรกิจ อย่างเต็มตัว ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของอุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริทั้งนี้ทีมผู้บริหารและคุณอุ้ม ลักขณา ดาราดังร่วมเผยวิสัยทัศน์ต่อ ECOM Thailand Convergence 2024 ที่ได้จัดงานนี้ทางผู้จัดงานมีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการทุกท่าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซในยุคปัจจุบัน ที่ตื่นตัวและเติบโตมาก เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้ได้ค้นพบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าสร้างเครือข่าย ซึ่งภายในงานนี้ผู้ประกอบการจะได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอีคอมเมิร์ซ รวมถึงสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ งานนี้จะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการอีคอมเมิร์ซ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรอบด้าน